Lena Marinković, ćerka pjevačice Gore Tržan sinoć je privukla veliku pažnju kada se sa dečkom pojavila na maminom koncertu u Beogradu, a sada je na svom profilu na Instagramu podijelila fotografiju sa mladim fudbalerom Partizana.

Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Lena Marinković, ćerka pjevačice Gore Tržan i Ivana Marinjkovića, sinoć je privukla veliku pažnju kada se sa dečkom pojavila na maminom koncertu u Beogradu.

Sada je na svom profilu na Instagramu podijelila fotografiju sa mladim fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem (18).

Izvor: Instagram/lenamariinkovic/Printscreen

Na slikama su pozirali zagrljeni, a na jednoj od fotki Jovanović nježno ljubi Lenu u obraz, zagrlio je i ne pušta je, a ona ne skida osmijeh sa lica, dok je veliku pažnju privukao i njen dekolte. Marinkovićeva je Jovanovića označila na objavi, uz emotikon bijelog srca.

Izvor: Instagram/lenamariinkovic/Printscreen

Pogledajte još slika mladog fudbalera:

Goca o ćerki Leni

"Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negdje se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dijete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspjelo mi je. Ona je živjela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dijete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku", rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mjesec i po dana:

Pogledajte slike sa Leninog punoljetstva:

Vidi opis Ćerka Goce Tržan pokazala dečka fudbalera: Došli na koncert zajedno, pa ozvaničili vezu na instagramu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ja se sjećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mjesec i po dana sam išla solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gdje sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sjećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda siđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Željela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama", rekla je Goca.