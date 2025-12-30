Ćerka Goce Tržan sa fudbalerom Partizana u luksuznom hotelu: Pokazala kako uživaju, potpuno sami na noćnom plivanju

Ćerka Goce Tržan ne krije koliko uživa u vezi sa mladim sportistom

Izvor: instagram/lenamariinkovic

Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan, odlučila je da napravi predah i da otputuje na zimski odmor sa svojim dečkom, inače fudbalerom Partizana Vukašinom Jovanovićem.

Pogledajte još njihovih fotki:

Par je pokazao na mrežama kako uživa u jednom luksuznom hotelu na Zlatiboru. Iako Lena obično nije sklona da se eksponira u medijima, ovog puta je na Instagramu pratiocima dala mali uvid u romantičnu atmosferu svog putovanja.

Izvor: instagram/lenamariinkovic

Par je bio i na noćnom plivanju na bazenu, te je jasno da im odmor više nego prija.

Izvor: instagram/lenamariinkovic

"Neka kusa čorbu koja joj se servira"

Goca Tržan je nedavno otvoreno govorila o vezi svoje naslednice sa poznatim fudbalerom. Pevačica ističe da je Vukašin "fin momak", ali i da je Lenu upozorila na posledice prisustva na društvenim mrežama.

- Moja ćerka Lena inače ne voli kad se piše o njoj. Ima mnogo naslova koji je nerviraju, a inače su joj profili na društvenim mrežama privatni. Htela je da bude na Instagramu, pa neka sad kusa čorbu koja joj se servira - rekla je Goca i dodala:

- Ne branim ništa njoj i njenog dečka. Nisam tu da podržavam, tu sam da budem roditelj pre svega i vaspitač. Naravno da joj je bitan moj komentar, ali i on je fin momak, tako da nema tu problema.