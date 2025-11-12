"Goca Tržan je bila sa oženjenim čovjekom": Pjevačica žestoko udarila

Maja Nikolić nije birala riječi kada je Goca Tržan u pitanju

Izvor: Instagram printscreen/gocatrzan

Sukob koji je svojevremeno drmao javnost jeste između pjevačica Maje Nikolić i Goce Tržan. Nikolićeva je tvrdila da je Goca ljubomorna na nju zbog profesionalnih, muzičkih uspjeha, ali i dostignuća na polju ljubavi.

"Sa mnom je teško svađati se jer ja ne ulazim u polemike, osim kad sam sto posto sigurna da sam u pravu. U slučaju konkretno Maje Nikolić, mi smo vidjeli već sva njena ludila. Svašta sam nešto od nje doživjela i to ničim izazvano. Ženu nikada u lošem kontekstu u usta nisam uzela, ali ne možeš sad ti da pretpostaviš šta će neko da uradi", rekla je Tržanova prvo.

Maja je odmah stavila do znanja da Goca "nije kompetentna da je komentariše". Iskritikovala joj je pjevačke kvalitete, ali i ljubavne izbore, pa u sve umiješala i Gocinog supruga, bubnjara Rašu Novakovića.

"Ne znam odakle je sad ispala Goca Tržan, pa je mene našla da komentariše. Ajde da me je komentarisao neki ozbiljan pjevač... Zna se da je u Tap 011 uvjek pjevala Ivana Peters, a ne Goca Tržan. Nije mjerodavna da me komentariše na nivou pjevačice zato što nije pjevač niti umjetnik, ona je samo zabavljač. Nije mjerodavna da me komentariše kao neko inteligentan, jer je njen brak sa osobom koja je dvadeset godina mlađa od nje i sa osobom koja je bubnjar, koji košta od 50 do 100 eura, kao i svi drugi bubnjari... To govori o nivou njene inteligencije. Biti kuguarka u 50 godina i izgledati kao Goca Tržan je jako smiješno. Kuguarke zna se šta su - Šeron Stoun, Brigit Nilsen... Zna se kako izgledaju kuguarke na zapadu. Nije merodavna na nijednom nivou da me komentariše", uzvratila je Nikolićeva.

Kako je dalje navodila, shvatila da je Goca mrzi kada je svojevremeno u "Pinkovim zvezdicama" takmičarima savjetovala da zaobilaze pesme Maje Nikolić.

"Svađa između mene i Goce Tržan datira od momenta dok je bila u žiriju "Pinkovih zvezdica". Tada je desetogodišnjem djetetu, koje je otpjevalo moju pjesmu "Odlazi", za koju sam u 17. godini dobila tri prve nagrade na Mesamu i iz Ništa, iz školske klupe, pobijedila pet zvezda - Maju Odžaklijevsku, Cecu Slavković, Madam Piano, Divlji kesten... Goca je djetetu rekla: "Nemojte da pjevate pjesme Maje Nikolić, jer su to bezveze i retro pjesme i nisu za ovo takmičenje". Koliko moraš da budeš glupa da kažeš da za takmičenje kao što su "Pinkove zvezdice" nije pjesma koja je teška, koja je dobila tri prve nagrade i sa kojom je počela moja karijera?! Praktično, pljunula je po cijeloj mojoj karijeri! Umjesto da da djetetu dobar savjet, jer se dijete potrudilo i skinulo pjesmu sa svim ukrasima, ona je rekla: "Ta pjesma je bezveze, nemojte pjevati balade Maje Nikolić". Odatle potiče njena mržnja prema meni", objasnila je Maja.

"Bila je sa njim dok je bio u braku"

Osim toga, Maja se prisjetila kako je Goca, prema njenoj priči, nju zamrzela još mnogo prije "Pinkovih zvezdica", i to jer je navodno želela da bude s muškarcem sa kojim je Nikolićeva tada bila.

"Takođe, mrzi me i zbog toga što je svojevremeno čekala tri godine da raskinem vezu s jednim muškarcem, čije ime se vrti po novinama svakodnevno. Trenutno je vezan za "Zadrugu", a nije u "Zadruzi", non-stop ga tamo pominju", istakla je Maja, a potom otkrila da se radi o Aci Buliću, sinu Jusufa Juse Bulića koji je ubijen 4. maja 1998. godine.

"To je bilo davno. Čekala je da raskinem sa njim, on tada nije bio oženjen. Aca Bulić i ja smo raskinuli i on je tada otišao u London kako bi se oženio sa nekom drugom ženom. Rekla sam: "Meni to ne odgovara, ja da budem sa oženjenim čovjekom ne pada mi na pamet", bez obzira što smo u Beogradu živeli, družili, voljeli se... Ta naša priča je trajala tri godine. Goca Tržan je sa čovjekom, mojim bivšim momkom, bila nakon mene, i to - bila je sa njim dok je bio u braku! Razlika između mene i Goce Tržan je ta što ja ne spavam sa oženjenima, što izuzetno poštujem svetinju braka, djecu, familiju i porodicu jer postim i pričešćujem se. Ne da nije kuguarka, ona je dno i margina srpske estrade koje preko leševa i radeći svakakve stvari, spavajući sa tuđim muževima i momcima. Čekala je da raskinem sa njim, da bi ona nakon toga bila u šemi sa oženjenim čovjekom, jer se on oženio u međuvremenu. Ta netrpeljivost potiče od tada, eto da vam kažem i nešto što niste znali do sada", govorila je Maja.

"Ljubomorna je na mene jer je ona sve u pokušaju. Pevačica u pokušaju, jer nikada nije dobila nijednu nagradu, ni na jednom festivalu, pevala je uvjek Ivana Peters... Nikakav pjevač, radila sam sa njom, znam, nikakav pjevač uživo. Uskoro će izgubiti svoj glas jer ne radi na njemu, za par godina više neće moći ni da pjeva, to tvrdim. Ljubomorna je na mene jer nije nikakav pjevač, a ni nikakva kuguarka - uporedite moje slike, sa 48 godina, i njene. Imam 51 kilogram, izgledam isto kao i 2000. godine. Ako već neko treba da bude kuguarka, neka se ugleda na mene, šta znači dobra riba. Neka se ugleda na mene i što se tiče nagrada, imam 26 prvih nagrada, a ona nije merodavna ni da stoji pored mene ni da mi drži mikrofon, a kamoli da me komentariše", zaključila je Nikolićeva tada.