Umro reper i osnivač kultnog Wu-Tang Klana: Oliver preminuo u 52. godini

Od Olivera Granta opraštaju se kolege putem društvenih mreža.

Jedan od osnivača kultnog hip-hop kolektiva Wu-Tang Clan, Oliver "Power" Grant, preminuo je u 52. godini. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Po objavljivanju tužne vijesti, društvene mreže preplavile su poruke oproštaja za čoveka koji je važio za jednog od ključnih ljudi iza scene slavne grupe, poznate po hitu Protect Ya Neck.

Reper Metod Man podijelio je zajedničku fotografiju sa Grantom na Instagramu uz emotivnu poruku:

"Putuj u raj moj brate"

Wu-Tang Clan je prodao nevjerovatnih 40 miliona albuma, dok svetski mediji za njih imaju samo riječi hvale, pa ih tako Rolling Stone naziva "najboljom rep grupom ikada", a NME "jednim od najboljih muzičara decenije", dok Fact dodaje kako su "redefinisali samu srž hip hop-a".

Formirani 1992. u New Yorku, Wu-Tang Clan se smatra najvećom grupom u istoriji hip hopa. Kompletna postava, koju čine vođa i vizionar RZA, te ostali Wu-Tang ratnici GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa i Cappadonna, legendarna je upravo zbog snage, osobenosti i karaktera svakog pojedinog člana čija je privrženost klanu toliko jaka da se međusobno doživljavaju kao porodica.

