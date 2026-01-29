Niki Minaž i Tramp se držali za ruke: "Ja sam najveći predsjednikov fan"

Američka reperka Niki Minaž je na događaju Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država u srijedu izjavila da je "fan broj jedan" predsjednika Donalda Trampa.

"I to se neće promijeniti", rekla je Minaž, naglašavajući da je kritike i napadi na Trampa ne pogađaju, već dodatno motivišu.

"Što ga više mrze, to ću ga ja snažnije podržavati. Nećemo dozvoliti maltretiranje i kampanje blaćenja. To neće uspjeti. On ima ogromnu podršku i Bog ga štiti", poručila je reperka, prenosi list "Hil".

Nicki Minaj:



I am probably the President's number one fan.



That's not going to change.pic.twitter.com/BOm280PGJb — Clash Report (@clashreport)January 28, 2026

Minaž je posljednjih godina sve otvorenija kada je riječ o političkim stavovima.

U novembru prošle godine obratila se Ujedinjenim nacijama, pozivajući tu organizaciju da "zaštiti hrišćane u Nigeriji", a tom prilikom pohvalila je i Trampa, tvrdeći da ozbiljno shvata vjerska pitanja u toj zemlji.

Podrška je, kako navode američki mediji, obostrana. Senator Džej Di Vens ranije je javno stao na stranu Niki Minaž u njenom sukobu sa reperkom Kardi Bi.

Everything Trump touches dies, and that includes Nicki Minaj’s career.

pic.twitter.com/QPXrE92SOO — Canada Hates Trump (@AntiTrumpCanada)January 28, 2026

Na događaju Ministarstva finansija, gdje je najavljeno uvođenje takozvanih "Tramp računa" za novorođenčad u SAD-u, Niki Minaž i Donald Tramp su se pojavili zajedno, držeći se za ruke, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Skupu je prisustvovao i biznismen Kevin O'Liri.