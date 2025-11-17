Tramp traži otkaz za poznatog voditelja: Novi skandal nakon tvrdnji da je imao odnose sa Klintonom

Tramp je ponovo udario na voditelja koji predsjednika kritikuje zbog umiješanosti u skandal sa Epstinom.

Američki predsednik Donald Tramp zatražio je hitno otpuštanje Seta Mejersa, voditelja popularne emisije Late Night. Svoj zahtjev prema televizijskoj kući NBC uputio je putem objave na sopstvenoj društvenoj mreži Truth Social.

Njegovu poruku ubrzo je podijelio i predsjednik Savezne komisije za komunikacije (FCC), Brendan Kar.

"Set Mejers sa NBC-ja pati od neizlečivog slučaja Trampovog sindroma poremećenosti (TDS). Sinoć je viđen u nekontrolisanom bijesu, vjerovatno zbog činjenice da je njegova 'emisija' KATASTROFA po gledanosti. Osim svega, Mejers nema talenat i NBC bi trebalo da ga otpusti, ODMAH!", napisao je Donlad Tramp.

Upleten i šef komisije

Zanimljivo je da je Trampovu objavu na svom profilu na mreži X podijelio i Brendan Kar, predsjednik FCC-a, tijela koje reguliše medije u Sjedinjenim Američkim Državama. Kar je, podsjetimo, ranije bio dovođen u vezu sa suspenzijom voditelja Džimija Kimela, a kritičari su tvrdili i da je njegov uticaj bio ključan za ukidanje emisije Stivena Kolberta.

Ovo je samo najnoviji sukob u nizu između Donlada Trampa i Seta Mejersa. Voditelj je poznat po oštrim kritikama na račun predsjednika u svojim uvodnim monolozima, a Tramp ga je i ranije nazivao "poremećenim ludakom".

U međuvremenu, Donald Tramp suočava se i sa pojačanim nagađanjima o njegovoj povezanosti sa pokojnim se*sualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Tramp imao odnose sa Klintonom?

Brat Džefrija Epstina, Mark, negirao je da je Donald Tramp imao oralni se*s sa Bilom Klintonom nakon što su objavljeni dokumenti doveli do spekulacija širom društvenih mreža.

Kongres je u srijedu objavio oko 23.000 stranica iz zaostavštine finansijera i osuđenog pedofila, koji je sebi oduzeo život 2019. godine. Sadržali su reference na razne istaknute ličnosti, uključujući i aktuelnog predsjednika SAD.

U jednom od objavljenih imejlova, datiranog iz marta 2018. godine, Epstinu je njegov brat rekao da pita Stiva Benona, Trampovog bivšeg glavnog stratega, da li ruski predsjednik Vladimir Putin ima "fotografije Trampa kako duva bubi".

Buba je uobičajen izraz na američkom Jugu i dobro poznati nadimak za Bila Klintona, bivšeg predsjednika, aludirajući na njegovo porijeklo. Imejl se i dalje dijeli na društvenim mrežama, što je dovelo do neosnovanih spekulacija da je Donald Tramp imao se**ualne odnose sa bivšim predsjednikom.