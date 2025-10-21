logo
"Donalde, ti si smeće!": Nataša otišla ispred Bijele kuće, pa uputila žestoke uvrede, fotka glumice obilazi svijet

Autor Đorđe Milošević
Glumica mjesecima već piše o Trampu negativne stvari na društvenoj mreži Iks, a sada je izašla i na ulicu, gdje su u toku protesti protiv američkog predsjednika.

"Donalde, ti si smeće!": Nataša otišla ispred Bijele kuće, pa uputila žestoke uvrede, fotka glumice Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Zvezda serije "Beli lotus", glumica Nataša Rotvel, odlučila je svoju dugotrajnu online kampanju protiv Donalda Trampa podigne na novu nivo. Poruku koju mu upućuje gotovo svakodnevno već godinu dana sada je ispisala na transparent i ponosno ga nosila tokom protesta No Kings održanog ovog vikenda.

Rotvel od oktobra 2024. godine gotovo svakodnevno na platformi X objavljuje istu poruku upućenu predsedniku Donaldu Trampu, koja kratko i jasno glasi: "Donald Trump, ti si smeće." Njena posvećenost ovom online protestu postala je njen zaštitni znak, a profil joj je često preplavljen upravo tom rečenicom.

Sa Iksa na ulice

No Kings su protesti koji se održavaju u SAD-u, a organizovani su protiv politike i postupaka Donalda Trampa. Ime protesta znači "ne kraljevima" i označava ideju da niko ne bi smeo da vlada kao kralj, već da vlast pripada narodu.

Kada je došlo vreme za osmišljavanje poruke za protestni transparent, Rotvel se sigurno nije dugo dvoumila. Jednostavno je prenela svoju poznatu online poruku u stvarni svet. Kako ne bi bilo zabune na koga se njena poruka odnosi, Rotvel je prazna mesta na transparentu ispunila prezimenom predsednika.

Izvor: Printscreen/X

Obožavaoci su bili oduševljeni Natašinim potezom, a na društvenim mrežama pohvalili su njenu doslednost i predanost.

"Svaka čast", "Samo tako nastavi", pisali su joj u komentarima.

Meta su i sudije Vrhovnog suda

Čini se da Tramp nije jedina meta njenog nezadovoljstva. Rotvel je svoj stav jasno pokazala i banerom na svom X profilu. Na njemu velikim slovima piše "smeće“, uz strelice koje upućuju na fotografije šestoro konzervativnih sudija Vrhovnog suda: Džona Robertsa, Nila Gorsuča, Samjuela Alita, Klarnsa Tomasa, Breta Kavanaugha i Eimi Koni Baret.

