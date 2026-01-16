Od siromašnog ostrva do njujorške elite: Ovo je Trampova majka, napustila selo i udala se za najpoželjnijeg muškarca

Majka Donalda Trampa, Meri En Meklaud, rođena je u Škotskoj, ali je u Njujorku započela sasvim drugačiji život nakon emigracije.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Donald Tramp je američki predsjednik sa jedinstveno snažnom vezom sa Škotskom. Njegova majka, Meri En Meklaud, rođena je i odrasla na hebridskom ostrvu Luis, ali je emigrirala u Njujork kako bi započela sasvim drugačiji život.

Meri En bila je jedna od desetina hiljada Škota koji su početkom prošlog vijeka putovali u SAD i Kanadu, nastojeći da pobjegnu od ekonomske bijede u domovini.

Prvi put je napustila Luis i otišla u Njujork 1930. godine, sa 18 godina, u potrazi za poslom kao kućna pomoćnica. Šest godina kasnije udala se za uspješnog investitora u nekretnine Frederika Trampa, sina njemačkih imigranata i jednog od najpoželjnijih muškaraca u Njujorku, piše BBC.

Četvrto od njihovo petoro djece, Donald Džon, kako ga na ostrvima nazivaju, sada je po drugi put predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.

Potraga za boljim životom u Americi

Njegova majka rođena je 1912. godine u Tongu, oko tri milje od Stornoveja, glavnog grada ostrva Luis. Genealog Bil Loson, koji je porodično stablo Meri En Meklaud pratio sve do početka 19. veka, kaže da je njen otac Malkolm u kasnijim godinama vodio poštu i malu prodavnicu.

Ekonomski gledano, porodica je bila nešto bolje stojeća od prosjeka u tom mjestu, kaže on. Međutim, život tokom i nakon Prvog svjetskog rata, u kojem je poginulo 1.000 stanovnika ostrva, bio je veoma težak i mnogi mladi ljudi su napuštali Zapadna ostrva.

Ostrvo Luis je 1919. godine pretrpjelo i tragediju "Iolejr", kada se 200 vojnika sa ostrva utopilo na ulazu u luku Stornovej, vraćajući se kući za prvu Novu godinu mira.

"Meri En Meklaud poticala je iz veoma velike porodice, sa devetoro braće i sestara, a odlazak u to vrijeme značio je napuštanje ostrva. Pokušaj vikonta Leverhjulma da oživi ostrvo je propao i nije bilo mnogo perspektive za mlade ljude. Šta je drugo mogla da uradi?", rekao je Loson i dodao:

"Danas biste možda razmišljali o odlasku na kopno, ali u to vrijeme većina ljudi odlazila je u Kanadu. U Americi je bilo mnogo lakše započeti život, a mnogi su tamo imali rodbinu."

Donald Tramp sa roditeljima

Izvor: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Genealog navodi da se majka predsjednika Trampa donekle razlikovala po tome što se njena sestra Ketrin, jedna od osmoro članova porodice Meklaud koji su emigrirali u Ameriku, preselila iz Kanade u Njujork.

Kada se Ketrin 1930. godine vratila na Luis u posjetu, njena osamnaestogodišnja sestra Meri En pošla je s njom u potragu za poslom. Izgleda da je našla posao kao dadilja kod bogate porodice u velikoj kući u predgrađu Njujorka, ali je posao izgubila kada su SAD zapale u veliku depresiju nakon kraha na Volstritu.

Meri En se nakratko vratila u Škotsku 1934. godine, ali je do tada već upoznala Freda Trampa i ubrzo se zauvijek vratila u Njujork. Par je živio u bogatom dijelu Kvinsa, a Meri En je bila aktivna u humanitarnom radu.

Donald Tramp i danas ima troje rođaka na Luisu, uključujući dvoje koji žive u porodičnoj kući predaka, obnovljenoj nakon vremena Meri En Meklaud. Sva trojica rođaka dosljedno odbijaju da govore za medije.

Govoreći za BBC 2017. godine, nakon Trampove prve predsjedničke pobjede, Džon A. Mekajver, lokalni odbornik i prijatelj rođaka, rekao je:

"Veoma dobro poznajem porodicu. To su veoma fini, blagi ljudi i siguran sam da ne žele svu tu pažnju javnosti. Sasvim razumijem što ne žele da govore o tome."

A rare interview with Donald Trump’s mother, Mary Anne MacLeod Trumppic.twitter.com/CWueI9rmhM — Dr. Lemma (@DoctorLemma)December 12, 2025

Mekajver je rekao da je Meri En Meklaud bila dobro poznata i veoma poštovana u zajednici i da je tokom posjeta rodnom kraju redovno išla u crkvu.

Majka predsjednika Trampa postala je američka državljanka 1942. godine, a preminula je 2000. godine u 88. godini života.

Ipak, tokom čitavog života se vraćala na Luis i uvijek je govorila galski jezik, kaže Mekajver.

Porijeklo porodice Trampove majke

Prema riječima genealoga Bila Losona, prezimena su na ostrvima relativno novijeg datuma, a zvanični zapisi sežu tek do ranih decenija 19. veka. Njegovo istraživanje vodi porijeklo porodice sve do Džona Roja Meklauda, što je na galskom Ijan Ruid, nazvanog po sklonosti ka crvenoj kosi.

Paternalni Meklaudi Meri En Tramp poticali su iz Vatiska, nekoliko milja sjeverno od Tonga. Smatra se da su njen pradjeda Aleksandar Roj Meklaud i njegov sin Malkolm zajedno stradali u utapanju tokom ribolova 1850-ih godina.

Na majčinoj strani, porodica Smit bila je među porodicama iseljenim iz oblasti Saut Lohs na Luisu 1826. godine. Period tzv. Visoravnih čišćenja na kopnu uglavnom je zaobišao Luis, ali su nakon Bitke kod Vaterloa 1815. godine neka od najboljih zemljišta za ispašu ovaca na ostrvu ispražnjena od zakupaca.

This photo of Donald Trump's mum looks like a character in a film about Trump's life where Trump plays all the rolespic.twitter.com/eUXbfFT0X5 — Amanda (@Pandamoanimum)July 26, 2016

U većini slučajeva raseljeni zakupci premještani su na druge djelove Luisa, a ne slati u inostranstvo.

Prema Losonu, sve četiri linije majčinog porijekla Meri En Meklaud preseljene su u parohiju Stornovej sa drugih djelova ostrva kao posljedica ovih čišćenja.

Njegovo istraživanje je otkrilo i još jednu ribarsku tragediju, kada se Donald Smit utopio u oktobru 1868. godine nakon što je njegov čamac prevrnula oluja kod rta Vatisker. Njegova udovica ostala je sa troje djece, od kojih je najmlađa, Meri – baka Donalda Trampa – imala manje od godinu dana.

Meri je nasljedila majku na imanju 13 Tong, ali je to bilo najmanje imanje u Tongu. Nakon braka sa Malkolmom Meklaudom, uspjeli su da preuzmu prvobitno imanje porodice Smit u 5 Tongu i da se tamo presele. Majka Donalda Trampa, Meri En, bila je najmlađa od njihovo desetoro djece.

Trampova munjevita posjeta porodičnoj kući predaka

Njen sin, biznismen Donald, posjetio je kuću u kojoj je njegova majka odrasla 2008. godine.

Tokom te posjete rekao je da je ranije bio na Luisu samo jednom, kao "dijete od tri ili četiri godine", ali da se toga slabo sjeća.

Procjena je da je tokom munjevite posjete proveo svega 97 sekundi u porodičnoj kući predaka.

Porodična kuća Trampovih predaka na ostrvu u Škotskoj

Izvor: ANDY BUCHANAN / AFP / Profimedia

Tada je izjavio: "Veoma sam zauzet – gradim poslove širom svijeta – i zaista je veoma teško naći vrijeme da se vratim. Ali ovo se učinilo kao pravi trenutak, jer imam avion… veoma mi je drago što sam došao i vratiću se ponovo."

Pratila ga je njegova najstarija sestra Merijen Tramp Beri, američka savezna sudija, koja je redovno posjećivala rođake na Luisu sve do svoje smrti 2023. godine.

Loson kaže: "Ako želite nekoga da slavite, možda bi to trebalo da bude Merijen, koja je mnogo učinila za ostrvo. Donald je sletio avionom i onda ponovo nestao. Jedno fotografisanje, to je bilo sve. Ne mogu da kažem da je ostavio neki poseban utisak."