Zorica Marković u velikim dugovima: Otkriveno šta se zapravo dešava sa biznisom i kafanama

Brojne optužbe izgovorene su u Eliti 9 protekle noći, a tiču se biznisa Zorice Marković.

Izvor: TV Pink

Poznato je da je folk zvezda Zorica Marković, osim u nekretnine, tokom karijere ulagala i u ugostiteljstvo, te otvarala brojne kafane širom Beograda.

Ipak, čini se da joj posao i ne ide baš, kako tvrdi Anđelo Ranković, koji je sve izneo u Eliti 9 tokom njihove burne svađe, te je otkrio i da su joj biznisi navodno propali.

"Zorice, čuo sam da ti duguješ i da si propala godinama", rekao je Anđelo, na šta je Zorica veoma burno reagovala.

"Pričaju o tebi da si peder, a svi su pričali od druge sezone", rekla je Zorica.

"Pričali su, ali mali je ovo grad sve se zna", rekao je Anđelo.

"Baš tako", rekla je Zorica.

"Ti si u dosta sezona ulazila, a u svakoj si lagala. U stanju si da ti puste nešto što si rekla i da kažeš da to nisi ti rekla, onda si lažov ozbiljan. Lažeš o svom uspehu jer imaš par pesmica, ali nikakav to nije uspeh", rekao je Anđelo.

Ulagala u nekretnine

"Kada sam došla 72. godine u Beograd kao podstanar, nakon toga sam u vrlo kratkom vremenskom periodu kupila garsonjeru. Onda prodaj, dodaj novac za veći stan i tako u krug. Išla sam korak po korak u tim nekim pametnim koracima i potezima. Uvek je ostajalo dovoljno novca da mogu da živim. U međuvremenu sam odškolovala dva sina. Nisam neko ko je širio noge i tako zarađivao. Kad radiš i imaš kasicu prasicu, zadovoljstvo ti je da napreduješ", rekla je pevačica svojevremeno, a onda otkrila da je samo evro dobila od prodatih ploča, danas bi bila Madona.

"Svake godine sam snimala album, dok je bilo pravo vreme. Znala sam gde treba da uložim i koliko treba da uložim u karijeru. Platiću naslovnu stranu, izdanje albuma i reklamu. Ali neću vući neke majmune i da trošim njihove pare. Nijedan album nije koštao manje od 30.000 evra. To je u to vreme bilo preskupo. Izdavačke kuće su sve uzele, da sam bar imala jedan evro od nosača zvuka. Prodala sam 15 miliona ploča, danas bih bila Madona", istakla je ona za domaće medije.