Bruklin Bekam bi mogao ostati bez ičega: Oženio se sa bogatom naslednicom, ali o jednoj stvari nije mislio

Nakon što je prekinuo kontakt sa roditeljima Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi se mogao naći u nezavidnoj situaciji.

Bruklin Bekam bi mogao ostati bez ičega Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam navodno je potpisao predbračni ugovor prije venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. To bi značilo da u slučaju razvoda nema pravo na imovinu porodice Pelc, već samo na ono što je definisano ugovorom.

Nakon što je, kako se tvrdi, prekinuo kontakt sa roditeljima Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi se mogao naći u nezavidnoj situaciji, jer se, prema natpisima, potpuno povezao s porodicom svoje supruge.

Posledice predbračnog ugovora

Prema tom ugovoru, Bruklinu bi u slučaju razvoda pripala polovina onoga što su on i Nikola zajedno zaradili kroz zajednički brend. U tekstovima se navodi i da je Nikolin otac, biznismen Nelson Pelc, navodno "težak" oko 1,2 milijarde funti.

Zabrinutost se pojačala nakon što je Bruklin u ponedeljak uveče iznio niz tvrdnji usmjerenih prema svojoj porodici.

Izvor je za The Sun rekao: "Strah je da se potpuno povezao s porodicom Pelc i da se otuđio od svih ostalih. Ako bi se ikada razveli, Bruklin bi mogao ostati izolovan i bez većeg dijela onoga što je imao."

"Kao da je zarobljen, bar se tako oni osjećaju. Njegova budućnost je potpuno u rukama porodice Pelc", dodao je izvor.

Navodi se i da Dejvid i Viktorija imaju dodatne brige nakon što je Bruklin promijenio profilnu fotografiju na Instagramu. Umjesto portreta, stavio je fotografiju vrata na kojem se vidi tetovaža Nikolinih očiju.

Pogledajte još slika ovog para:

