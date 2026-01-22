Bruklin Bekam bi mogao ostati bez ičega: Oženio se sa bogatom naslednicom, ali o jednoj stvari nije mislio

Nakon što je prekinuo kontakt sa roditeljima Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi se mogao naći u nezavidnoj situaciji.

Izvor: Instagram printscreen / brooklynpeltzbeckham

Bruklin Bekam navodno je potpisao predbračni ugovor prije venčanja s Nikolom Pelc 2022. godine. To bi značilo da u slučaju razvoda nema pravo na imovinu porodice Pelc, već samo na ono što je definisano ugovorom.

Nakon što je, kako se tvrdi, prekinuo kontakt sa roditeljima Dejvidom i Viktorijom Bekam, pojavila se zabrinutost da bi se mogao naći u nezavidnoj situaciji, jer se, prema natpisima, potpuno povezao s porodicom svoje supruge.

Posledice predbračnog ugovora

Prema tom ugovoru, Bruklinu bi u slučaju razvoda pripala polovina onoga što su on i Nikola zajedno zaradili kroz zajednički brend. U tekstovima se navodi i da je Nikolin otac, biznismen Nelson Pelc, navodno "težak" oko 1,2 milijarde funti.

Zabrinutost se pojačala nakon što je Bruklin u ponedeljak uveče iznio niz tvrdnji usmjerenih prema svojoj porodici.

Izvor je za The Sun rekao: "Strah je da se potpuno povezao s porodicom Pelc i da se otuđio od svih ostalih. Ako bi se ikada razveli, Bruklin bi mogao ostati izolovan i bez većeg dijela onoga što je imao."

"Kao da je zarobljen, bar se tako oni osjećaju. Njegova budućnost je potpuno u rukama porodice Pelc", dodao je izvor.

Navodi se i da Dejvid i Viktorija imaju dodatne brige nakon što je Bruklin promijenio profilnu fotografiju na Instagramu. Umjesto portreta, stavio je fotografiju vrata na kojem se vidi tetovaža Nikolinih očiju.

