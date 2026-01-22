"Nisu me ni pozvale da pitaju": Mr. Big u eksplozivnoj ispovijesti otkrio zašto je raskrstio sa glumicama iz HBO serije

Glumac Kris Not, čuveni Mr. Big iz serije "Se*s i grad", ne razgovara s koleginicama s kojima je snimio kultnu seriju.

Izvor: Youtube/Larry King/Screenshot

Glumac Kris Not, čuveni Mr. Big iz serije "Se*s i grad", prije pet godina se našao na meti optužbi da je 2004. godine se*sualno napao dvije žene.

Not je odmah reagovao i negirao bilo kakvo neprimjereno ponašanje, rekavši: "Optužbe protiv mene, koje su iznijeli ljudi koje sam upoznao prije mnogo godina, čak i decenija, kategorički su netačne. Ove priče su mogle biti od pre 30 godina ili od prije 30 dana – ne uvijek znači ne – to je granica koju nisam prešao. Susreti su bili sporazumni".

Ipak, posljedice teksta koji je kasnije objavio "Holivud riporter" bile su glumčevo uklanjanje iz serije "And Just Like That…", a otpušten je i iz svoje predstojeće glavne uloge u CBS-ovoj seriji "The Equalizer".

Kris će igrati jednu od uloga u seriji "Titanik: Krv i čelik" koja će se delom snimati i u Srbiji.

Protiv glumca nikada nisu podignute optužnice, a glumice s kojima je radio na snimanju hit HBO serije "Se*s i grad", izdale su saopštenje u kojem su napisale da "im je žao žrtava i da stoje uz žene koje su podijelile svoja bolna iskustva".

Not do sada nije želio da komentariše ovaj postupak, ali je sada riješio da otkrije da je sa njima prekinuo svaki kontakt i da je duboko razočaran.

U najavi svog predstojećeg gostovanja u podkastu "Really Famous With Kara Mayer Robinson " potvrdio je da više nema nikakav kontakt sa svojom bivšom koleginicom Sarom Džesikom Parker, koja je igrala Keri Bredšo.

"Nismo prijatelji mislim da je to prilično očigledno“, rekao je 71-godišnji Not, prema najavi do koje je u srijedu došao magazin People.

Not je Robinsonovoj rekao da je bilo razočaravajuće vidjeti kako mu se nekada bliski prijatelji i kolege okreću leđa.

"Izjava koju su objavile, koja nije bila ništa više od upravljanja imidžom brenda, zaista… bila je tužna, razočaravajuća i iznenađujuća. Prije nego što date takvu izjavu, znate me, poznajete me sve ove godine, pozovite me da vam ispričam pravu stranu priče. A to se nije desilo i to je bilo loše".

Not je rekao i da mu je situacija kada je bio optužen pokazala ko su mu pravi prijatelji.

"Ono što dobiješ je dobro. Znaš gdje ljudi stoje i znaš ko su ti pravi prijatelji, a ko nisu. Važno je to znati. Znam samo da, da je bilo obrnuto, ja to ne bih uradio".