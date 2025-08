Keri Bredšo odlazi u istoriju: Šok objava pred samo finale, ukida se serija "And just like that"

Kreator serije poručio da će veliko finale priče koje je počelo u seriji "Se*s i grad" biti u dvije epizode

Rimejk serije "Se*s i grad", pod nazivom "And Just Like That...", završiće se nakon tri sezone, posle godina kritika od strane fanova.

Serija u kojoj su se Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis vratile u svoje uloge Keri Bredšo, Mirande Hobs i Šarlot Jork, završiće se dvodjelnim finalom, potvrdio je glavni producent Majkl Patrik King.

Ljubitelji kultne serije godinama su izražavali razočaranje ovom HBO Max spin-off serijom, nazivajući je "neprijatnom za gledanje"

Fanovi su oštro kritikovali seriju i njene scenariste, a neki su čak tvrdili da je "And Just Like That... " "uništio nekada omiljene likove iz originala".

King je u saopštenju rekao:

"I eto tako… kontinuirano pripovedanje iz univerzuma 'Se*sa i grada' dolazi do kraja. Dok sam pisao poslednju epizodu treće sezone 'And Just Like That...', postalo mi je jasno da bi ovo moglo biti sjajno mjesto za zaustavljanje. Zajedno sa Sarom Džesikom Parker, Kejsijem Blojsom i Sarom Obri, odlučili smo da ovu popularnu seriju završimo ove godine dvodelnim finalom i produžili originalni broj epizoda sa 10 na 12.

Sara i ja smo sačekali s objavom ove vijesti jer nismo željeli da riječ 'kraj' zasijeni uživanje u gledanju sezone. Sa velikom zahvalnošću zahvaljujemo svim gledaocima koji su tokom svih ovih godina pustili ove likove u svoje domove i svoja srca.“

Glumica Kim Katral, koja je igrala Samantu Džouns, poznato je da se nije vratila u seriju u punom kapacitetu, nakon decenije loših odnosa sa koleginicama iz originalne ekipe.

Originalna serija se emitovala od 1998. do 2004. godine, a zatim su uslijedila dva filma, 2008. i 2010.

'And Just Like That...' je prvi put najavljena u januaru 2021, 11 godina nakon neuspješnog filma "Se*s i grad 2".

Serija je uvela niz novih sporednih likova, uključujući Lisu Tod Veksli (Nikol Ari Parker), Simu Patel (Sarita Čauduri) i dr Naju Volas (Karen Pitman).

Početak serije bio je dramatičan: Zverka (Kris Not) umire od srčanog udara već u prvoj epizodi.

Not je kasnije izbačen iz serije nakon što su ga četiri žene optužile za se*sualno zlostavljanje — sve optužbe je negirao i nikada nije bio krivično gonjen.

