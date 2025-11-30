JK nazvala Duška pokojnikom, pa poručila: "Bivšim muževima želim uspjeh sve dok redovno plaćaju alimentaciju"

Karleuša potpuno iskreno o Dušku Tošiću i njegovom novom biznisu

Izvor: MN Press

Vijest o tome da je bivši fudbaler Duško Tošić pokrenuo biznis od kojeg zgrće veliku lovu, odjeknuo je u domaćim medijima, a to je sada prokomentarisala i njegova bivša supruga Jelena Karleuša.

Kako su mediji ovih dana prenosili, Duško je završio izgradnju luksuzne stambene zgrade u Zemunu, a svi stanovi već su rasprodati, što mu je donelo višemilionsku zaradu.

Kako otkriva dobro obaviješteni izvor blizak Tošiću, koji je nadomak Zrenjanina nedavno kupio vikendicu s bazenom, bivši reprezentativac se povukao iz ugostiteljstva i gotovo u potpunosti posvetio građevinskim projektima, u koje ulaže novac zarađen tokom bogate sportske karijere i milionskih fudbalskih ugovora.

Karleuša Duška nazvala pokojnikom

Jelena je sada prokomentarisala kako gleda na taj njegov uspjeh.

"Više o... htjedoh reći pokojnicima, pu, pu... daleko bilo, ne bih, ja želim svim mojim bivšim muževima uspjeh u svakom biznisu, sve dok redovno daju alimentaciju", rekla je Jelena za Jutjub kanal "Pravo lice estrade".

Podsjetimo, ona se jednom prilikom oglasila na Instagramu te otkrila da se sama stara o ćerkama:

"Zahvalna sam srpskoj vladi i srpskom predsjedniku na zakonu o alimentacionom pravu. Kao žena koja je sama podigla i izdržavala dvoje djece 16 godina sa tek povremenom 'milostinjom' njihovog oca iz inostranstva i sada kao samohrana majka gdje drugi roditelj izbjegava plaćanje dosuđene alimentacije, ovaj zakon je velika pobjeda za sve majke! Država je obezbijedila alimentacioni fond iz kog će isplaćivati alimentacije za djecu, a onda preuzimati naplatu od nesavesnih roditelja koji izbjegavaju odgovornost prema rođenoj djeci", napisala je Jelena Karleuša na Instagramu.

