"Duško Tošić ne plaća alimentaciju": Karleuša podigla prašinu izjavom o bivšem, kaže da će država riješiti taj problem

Pjevačica Jelena Karleuša podigla prašinu novom izjavom o Dušku Tošiću

Jelena Karleuša tvrdi da njen bivši suprug Duško Tošić ne plaća alimentaciju za ćerke Atinu i Niku Tošić.

Osim toga, otkrila je i da nisu u najboljim odnosima nakon razvoda.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Djeca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - priznala je pjevačica, a potom otkrila da li Duško plaća alimentaciju.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - poručila je Jelena, pa dodala:

- Pokušavam da riješim taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobijaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece dužna sam da govorim o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulisati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima starateljstvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti tog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen - objasnila je Karleuša.

Slavio rođendan u rodnom selu

Bivši fudbaler i muž Jelene Karleuše Duško Tošić, proslavio je ulazak u petu deceniju 19. januara u selu Orlovat.

Duško je sa ćerkama otišao u rodno selo sa ćerkama, a onda s porodicom slavio i nazdravljao šampanjcem.

Ćerke Atina i Nika sa njegovom sestričinom su stajale iznad njega i držale balone, dok je Duško Tošić sve vrijeme ponosno grlio majku Nikoletu.

