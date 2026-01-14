logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Karleuša van sebe od bijesa zbog napada na Anu Bekutu

Karleuša van sebe od bijesa zbog napada na Anu Bekutu

Autor Đorđe Milošević
0

Jelena je veoma burna reagovala zbog napada na Anu tokom koncerta u Čačku.

Karleuša van sebe od bijesa zbog napada na Anu Bekutu Izvor: X/kostja–r/Youtube/Pinkove zvezde/Printscreen

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon incidenta koji se dogodio sinoć u Čačku, tokom koncerta Ane Bekute.

Grupa ljudi gađala je pjevačicu i njene muzičare grudvama, nakon čega su izazvali Aninu reakciju i koncert je djelimično prekinut.

"Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje", obratila je Jelena Karleuša javnosti putem svog fan profila na Instagramu i na taj način pružila podršku Bekuti.

Ana alarmirala i policiju

Podsjetimo, Ana Bekuta je na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.

"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovde? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", poručila je Ana Bekuta.

Pevačica je potom sišla sa bine, a koncert je nastavila u drugačijim uslovima.

Tagovi

ana bekuta Čačak koncert Jelena Karleuša

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ