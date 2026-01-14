Karleuša van sebe od bijesa zbog napada na Anu Bekutu

Jelena je veoma burna reagovala zbog napada na Anu tokom koncerta u Čačku.

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon incidenta koji se dogodio sinoć u Čačku, tokom koncerta Ane Bekute.

Grupa ljudi gađala je pjevačicu i njene muzičare grudvama, nakon čega su izazvali Aninu reakciju i koncert je djelimično prekinut.

"Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje", obratila je Jelena Karleuša javnosti putem svog fan profila na Instagramu i na taj način pružila podršku Bekuti.

Ana alarmirala i policiju

Podsjetimo, Ana Bekuta je na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.

"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovde? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", poručila je Ana Bekuta.

Pevačica je potom sišla sa bine, a koncert je nastavila u drugačijim uslovima.