Aca nije mogao, a da ne reaguje nakon incidenta u Čačku tokom koncerta Ane Bekute.
Grupa ljudi iz publike sinoć je gađala grudvama Anu Bekutu kao i cio njen bend, ali i binu, što je izazvalo reakciju pjevačice, ali i članova tima, te je pomenuti nastup i prekinut.
Incident se desio u Čačku, a sada su se oglasila i pojedine javne ličnosti koje su pružile podršku Ani.
Drug Čede Jovanovića reagovao zbog napada na Anu Bekutu: Aca uputio jake riječi nakon incidenta u Čačku
Među njima je i Aleksandar Kos, blizak prijatelj pjevačice i Čede Jovanovića, koji inače živi sa političarem i nerazdvojni su.
Aleksandar je objavio fotografiju sa Bekutom i apelovao da se incidentima nalik ovom stane na kraj.
"Umjetnost služi svim ljudima u svakom vremenu, sa ciljem da nas učini boljim ljudima. Svjedoci smo dehumanizacije umjetnosti, od strane 'ljudi'", napisao je Kos na svom Instagramu.
Pjevanje nastavila u kombiju
Ana se na bini oglasila, apelovala na policiju da spriječi dalje incidente, a nakon silaska sa bine, pjevanje je nastavila u kombiju.
"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovdje? Da li policija radi nešto? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", poručila je Bekuta sa bine.