Seka javno rekla svoje mišljenje nakon incidenta u Čačku: Anu Bekutu gađali na bini, evo šta je poručila

Seka, upitana da prokomentariše incident tokom dočeka Srpske Nove godine u Čačku, pružila je podršku koleginici.

Pevačica je burno reagovala na incident koji se dogodio na koncertu Ane Bekute u Čačku, kada je nekolicina prisutnih gađala pevačicu grudvama tokom njenog nastupa povodom Srpske nove godine.

Seka je ostala zatečena vijestima o incidentu i pružila je punu podršku koleginici.

"Stvarno? Zašto? Koji je razlog? Na Trgu? Ana Bekuta ima takav repertoar da sve nacije mogu da je slušaju. Sjajno se ponaša nikada u svojoj karijeri nije imala mrlje tog tipa, ne vidim razlog zašto. Nisam čula da je bilo ko to doživio, jako mi je žao i jako je dobar čovjek", rekla je Seka Aleksić.

Ana se obratila okupljenima, ali i policiji

Podsjetimo, Ana Bekuta je na kratko prekinula izvođenje kako bi se obratila prisutnima.

"Sram vas bilo! Imate li vi majku? Imate li sestru? Imate li baku? Sram vas bilo! Gdje je policija ovde? Mi nećemo više da pjevamo i sviramo! Ajde, ruke u vazduh", poručila je Ana Bekuta.