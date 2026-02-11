Tramp ponovo prijeti Iranu nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Nejtanjahuom.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp imao je danas sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Nejtanjahuom povodom situacije na Bliskom istoku. Oglasio se tim povodom na svojoj društvenoj mreži "Truth social" i ponovo je zaprijetio Iranu aludirajući na prošlogodišnje bombardovanje iranskih nuklearnih postrojenja.

"Upravo sam završio sastanak sa premijerom Izraela Nejtanjahuom i njegovim brojnim saradnicima. Bio je ovo veoma dobar sastanak.

Ništa naročito nije dogovoreno osim insistiranja da se nastave pregovori sa Iranom. Apelovao sam na premijera Izraela da je to imperativ.

Ako to ne uspije, vidjećemo onda šta će biti. Poslednji put kada je Iran odlučio da je za njih bolje da ne sklope sporazum, bili su na udaru 'Ponoćnog čekića' - nisu se tada dobro proveli.

Nadam se da će ovog puta biti razumniji i odgovorniji. Takođe, razgovarali smo i napretku u Pojasu Gaze, kao i u cijelom regionu. Mir vlada na Bliskom istoku", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, Sjedinjene Američke Države "gomilaju" mornaricu blizu obale Irana. Rastu tenzije od direktnog vojnog sukoba jer trenutno sporazum o miru nije ni blizu nakon demonstracija koje su besnele nedeljama u Iranu kada je stradalo više stotina ljudi.