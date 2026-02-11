Zelenski odbio da proglasi predsjedničke izbore i referendum na godišnjicu rata u Ukrajini.

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski javno je odgovorio na svom "X" nalogu o pritiscima Sjedinjenih Američkih Država da održi predsjedničke izbore i referendum na proljeće. Godišnjica rata je za 13 dana - 24. februara - a Zelenski je večeras na svom "X" nalogu zvanično potvrdio da tada neće raspisati nikakve izbore jer "tome nije mesto u ovom trenutku" i tako je, barem zasad, stavio tačku na teorije da će to uraditi pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trampa.

"24. februar je poseban datum. Čak i da postoji namjera da se tada učini korak napred ka izborima, vjerujem da bi to bilo glupo da se na taj dan razgovara o politici.

Ovo je veoma ozbiljan datum - četiri godine rata. Veliki je broj ljudi koji su branili našu zemlju i dali svoje živote za nju.

Od tog 24. februara ljudi brane državu svakog dana. Ne bih mogao tako nešto da uradim (raspisivanje izbora, prim. aut.).

Zbog toga ne mogu da iskoristim 24. februar za raspisivanje bilo kakvih izbora. Ovde se ne radi o jednoj osobi, nikakvi izbori ne mogu da budu raspisani 24. februara.

Što se tiče najave i raspisivanja izbora generalno, ponoviću - prvo bezbjednosne garancije, pa onda izbori. Možemo da idemo ka izborima kada se postave sve bezbjednosne garancije.

Pitanje izbora došlo je od određenih saveznika. Ukrajina to pitanje nikada nije potezala.

Naravno da smo mi svakako spremni za izbore. Vrlo je prosto da to uradimo - uspostavi se prekid vatre i onda će biti izbora, a to dolazi posle bezbjednosnih garancija", naveo je Zelenski svoje uslove za održavanje predsjedničkih izbora.

February 24 is a special date. Even if there were an intention or relevant steps toward bringing certain elections forward, I believe it would be an utterly stupid idea to use such a date to talk about politics. This is a very serious date – four years of war. It’s a large number… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 11, 2026

Šta ovo znači za rat u Ukrajini i šta će reći Tramp?

Američki list "Fajnenšel Tajms" objavio je ekskluzivno tekst u kome saznaje od visokih ukrajinskih i zapadnih zvaničnika da administracija američkog predsjednika očekuje da Zelenski uskoro raspiše predsjedničke izbore i referendum. Plan Trampa je bio da se izbori održe do 15. maja kako bi krajem juna već mogla da se potpisuje i ratifikuje prva dokumentacija između Ukrajine i Ruske Federacije.

Ove informacije su potvrdili visoki ukrajinski i zapadni zvaničnici za “FT”. Tramp želi da ubrza proces mirovnih pregovora koji se “razvlače” mjesecima bez konkretnih napredaka i plan mu je da na proljeće bude “vidljiv” ishod pregovora.

Kada Tramp planira da završi rat u Ukrajini?

Ukoliko bi Ukrajina održala izbore u zakazanom roku koji traži Tramp, dokumentacija o završetku rata bi mogla da bude potpisana već krajem juna ove godine, svega mjesec i po dana nakon održavanja izbora u Ukrajini. Plan Trampa je da okonča rat koji ulazi u 5. godinu 24. februara, za 13 dana, prije takozvanih “mid-term” (srednjomandatnih) izbora u Sjedinjenim Državama.

Šta su “mid-term” izbori u Americi?

“Mid-term” izbori se održavaju na svake dvije godine i tačno dve godine posle predsjedničkih izbora. Smatraju se na neki način referendumom o “stanaru Bijele kuće”, odnosno o dosadašnjem radu američkog predsjednika i održavaju se u novembru ove godine.

Biraju se članovi Predstavničkog doma Kongresa koji dobijaju mandat na dvije godine. Biraju se i članovi Senata uz guvernere saveznih država.

“Kažu da žele sve da završe do juna... kako bi se tada rat završio. Žele da imaju jasan plan i raspored”, rekao je Zelenski za "FT" ranije objašnjavajući stavove Bijele kuće.

Da li mogu da se održe izbori u Ukrajini?

Ukrajina je u vanrednom stanju od početka rata - 24. februara 2022. godine. Ustav Ukrajine nalaže da izbore nije moguće održati u takvoj situaciji u zemlji o čemu je Zelenski često govorio.

Ruska vojska trenutno kontroliše oko 20 odsto od cjelokupne ukrajinske teritorije. Zelenski je navodno planirao, pod pritiskom Trampam da na 4. godišnjicu rata zvanično raspiše predsjedničke izbore i referendum, naročito u kontekstu pada podrške naroda po pitanju borbe protiv Rusije, ali se izgleda sada situacija ipak mijenja.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin je u više navrata dosad govorio da ne planira da odustane od Donbasa, regije na istoku Ukrajine. Prema poslednjim rezultatima anketa, Ukrajinci bi zarad mira predali Donbas jer su umorni od rata.