Vlasnici pasa i mačaka u Podgorici do 2030. godine neće moći da razmnožavaju svoje ljubimce, a nakon toga, nekomercijalno razmnožavanje biće dozvoljeno jednom u toku njihovog života, uz obavezu vlasnika da to i prijavi.

Izvor: intagram/hollythebluestaffy

Komercijalno razmnožavanje dozvoljeno je samo ukoliko držalac ima rješenje o registraciji odgajivačnice.

Do početka aprila trebalo bi da komunalne službe usklade sistematizaciju i predvide radna mjesta za komunalnog policajca i inspektora za životinje, prenose Vijesti.



To je, pored ostalog, predviđeno novom odlukom o držanju ljubimaca na teritoriji Glavnog grada, koja je na snagu stupila početkom godine. Nova odluka donijeta je petnaest godina od kako je Podgorica prvi put na lokalnom nivou propisala uslove i način držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa napuštenim i izgubljenim ljubimcima.

“Ova reforma predstavlja važan iskorak ka uspostavljanju modernijeg, detaljnijeg i jasnijeg pravnog okvira kojim se bliže regulišu prava i obaveze vlasnika kućnih ljubimaca, nadležnih organa i privrednih društava, kao i zaštita građana, životinja i životne sredine u ovoj opštini”, kazali su iz “Korine”.

To udruženje za zaštitu životinja aktivno je učestvovalo u procesu donošenja Odluke, dostavljanjem komentara u različitim fazama, navode Vijesti.

Zabrana razmnožavanja pasa i mačaka najveća je promjena koju nova odluka donosi. Uz to, ukazuju iz “Korine”, odluka predviđa i obaveznu trajnu (hiruršku) sterilizaciju, odnosno kastraciju za sve napuštene kućne ljubimce na području Glavnog grada. Ukoliko se desi nekontrolisano razmnožavanje, vlasnik je, kako je predviđeno, dužan da zbrine novorođene ljubimce ili da snosi stvarne troškove koji nastanu u skloništu za napuštene životinje.

Glavni grad će, kako je predviđeno novom odlukom, jednom godišnje objavljivati javni poziv za subvencionisanje sterilizacije i kastracije vlasničkih pasa i mačaka, čiji vlasnici imaju prebivalište na teritoriji Podgorice, a oni koji ispune uslove, dobiće podršku u iznosu 50 odsto od ukupne cijene zahvata.

Izuzetak će biti prvi javni poziv, kada će sredstva u potpunosti biti obezbijeđena iz budžeta Glavnog grada, do utroška sredstava koja su planirana budžetom za ovu namjenu, prenose Vijesti.



Podgorica će imati i komunalnog inspektora i policajca za kućne ljubimce. Komunalni inspektor vršiće inspekcijski nadzor, dok će komunalni policajac biti zadužen za obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor.

Oni će, pored ostalog, imati ovlašćenje i da očitavaju mikročipove kod kućnih ljubimaca, čime se utvrđuje vlasništvo nad životinjom.

Odlukom je predviđeno da te službe sistematizaciju radnih mjesta usklade sa odlukom tri mjeseca od stupanja na snagu, što je do početka aprila.

“Što se tiče drugih mjera koje bliže određuju način držanja kućnih ljubimaca na svakodnevnom nivou, ova odluka donosi mnogo više novina i pojedinosti u odnosu na prethodnu verziju. Na primjer, dozvoljava se uvođenje kućnog ljubimca u lift u trenutku kada lift koriste druga lica, kad ona daju svoju saglasnost (obično ova odredba zabranjuje upotrebu lifta vlasniku psa kada isti koriste i druga lica)”, navode iz “Korine”.



Odlukom se zabranjuje trajno i samostalno držanje kućnog ljubimca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta držaoca, osim ako je u pitanju radni pas, koji čuva određeni objekat ili imovinu - pod uslovom da je obezbijeđen svakodnevni nadzor držaoca.

Ukoliko držalac kućnog ljubimca drži psa u ograđenom objektu (boksu) ili je pas vezan, mora se najmanje jednom dnevno izvoditi u šetnju radi obavljanja fizioloških i zadovoljenja fizičkih potreba.

Odluka predviđa da se pas može držati u neograđenom dvorištu ili drugom neograđenom otvorenom prostoru, vezan lancem, koji klizi na sajli odgovarajuće dužine u skladu sa veličinom prostora u kojem se pas nalazi i veličinom psa, na način da ne predstavlja ograničenje kretanja za psa i koji ne ugrožava njegovu dobrobit, pod uslovom da nije trajno vezan.

Pas se ne smije vezati na dužinu lanca kraću od tri metra, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog materijala da psu ne nanose bol ili povredu.

Odlukom o držanju ljubimaca na teritoriji Glavnog grada Podgorica predviđeno je da na javne površine i parkove držalac ne može izvoditi kućnog ljubimca koji nije vakcinisan protiv bjesnila.

Do vakcinacije, kućni ljubimac može se izvoditi samo u krugu prebivališta/boravišta držaoca. Držalac kućnog ljubimca, kako piše, snosi punu odgovornost za njegovo ponašanje na javnoj površini.

Obavezno je i nošenje pribora za čišćenje (kese namijenjene za uklanjanje izmeta ili druge vrste pribora) pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu. Novčana kazna za fizička lica za taj prekršaj kreće se od 50 do 100 eura.

Kućnog ljubimca moguće je držati vezanog na javnim površinama i ispred objekata u javnoj upotrebi ukoliko se time ne remeti javni red i mir, poslovanje objekta, kao i dobrobit životinje, a najduže 10 minuta, prenose Vijesti.

Iako je to propisano u Pravilniku o načinu držanja opasnih pasa, Odluka za Podgoricu detaljnije propisuje da opasnog psa može da izvodi samo lice starije od 21 godinu, na povocu do 1,5 metra koji odgovara veličini i snazi psa i sa zaštitnom korpom.

Odluka tretira i pitanje odgovornosti vlasnika u odnosu na zdravlje životinje, kao i obavezu da nakon obezbijeđene adekvatne veterinarske pomoći ljubimcu obezbijedi adekvatan prostor za oporavak.

Takođe, kako piše u dokumentu, građanin koji primijeti povrijeđenog ili bolesnog kućnog ljubimca može istom pružiti potrebnu pomoć ili obavijestiti “Čistoću”.

Za povrijeđene i bolesne kućne ljubimce za koje nije moguće utvrditi ko je vlasnik, odnosno držalac, a zatečeni su na području Glavnog grada, troškovi liječenja finansiraće se iz budžeta “Čistoće”, kod ovlašćene veterinarske ambulante sa kojom “Čistoća” ima sklopljen ugovor.

Ukoliko se utvrdi držalac kućnog ljubimca koji odbije da plati troškove liječenja kućnog ljubimca, “Čistoća”, kako je predviđeno, može da pokrene postupak za naknadu troškova.

Odlukom se zabranjuje svaki vid mučenja i zlostavljanja kućnih ljubimaca, a naročito bacanje petardi, drugih pirotehničkih sredstava ili čvrstih predmeta na kućne ljubimce i vezanje kućnog ljubimca za prevozna sredstva radi istrčavanja ili drugih aktivnosti, što je bila praksa koja je zabilježena u Podgorici.

Raspon novčanih kazni za prekršaje iz ove odluke kreće se od 50 do 1.000 eura za fizička lica i odgovorno lice u pravnom licu, od 100 do 5.000 eura za pravna lica, od 100 do 1.000 eura za odgovorno lice u privrednom društvu (“Čistoći”), i od 50 do 3.000 eura za preduzetnike.



Odluka o držanju ljubimaca na teritoriji Podgorice predviđa i da preduzeće “Čistoća” može da postavi privremeni objekat, odnosno kućicu i hranilište za napuštene kućne ljubimce na javnim površinama, uz saglasnost Glavnog grada.

Dozvoljava se i da građani na javnim ili privatnim površinama postave posude za vodu i hranu za kućne ljubimce, posebno u ljetnjim mjesecima, osim ako se navedenim ne narušava kućni red stanara.

Iz “Korine” podsjećaju da je to zabranjeno u pojedinim mjestima.

“Ovom odredbom se građani Podgorice žele podstaći da brinu o napuštenim i bezdomnim životinjama, što je važna stavka u kreiranju održive javne politike kontrole populacije napuštenih životinja, i jačanja svijesti zajednice. To ne može biti samo obaveza države ili lokalne uprave jer se onda ne postiže željeni efekat, a to je drugačije ponašanje svih građana i prihvatanje napuštenih životinja kao dijela zajednice”, poručili su.