Preminuo Džejms Van Der Bik: Američki glumac izgubio bitku s rakom

Američki glumac Džejms Van Der Bik, poznat po ulogama u "Dawson’s Creek" i Varsity Blues, preminuo je nakon duge borbe s kolorektalnim karcinomom, javlja People.

Izvor: NBC / Planet / Profimedia

Glumac je imao 48 godina.

Njegova supruga Kimberli Van Der Bik objavila je vijest na Instagramu uz emotivnu poruku u kojoj navodi da je Džejms "mirno preminuo jutros, okružen najmilijima". Porodica je zamolila za privatnost tokom perioda žalosti.

Van Der Bik je bio najpoznatiji po ulozi Dosona Lirija u popularnoj tinejdžerskoj seriji Dosonov potok (Dawson’s Creek), koja se emitovala od 1998. do 2003. godine, kao i po ulozi u filmu Varsity Blues (1999).

Glumac je javno objavio dijagnozu kolorektalnog raka u novembru 2024. godine, kada je u ekskluzivnom intervjuu za People otkrio da se suočava s karcinomom trećeg stadijuma.

Rak mu je dijagnostifikovan nakon rutinske kolonoskopije u avgustu 2023. Van Der Bik je tada govorio o simptomima koje je prvobitno pripisivao manje važnim promjenama u organizmu.

Tokom borbe s bolešću otvoreno je dijelio svoje iskustvo, ističući koliko je teško nije samo fizičko, već i psihičko podnijeti dijagnozu i govoriti o njoj s porodicom i prijateljima. Prije smrti, u decembru 2025. godine dao je svoj posljednji javni intervju u kojem je govorio o snazi, strpljenju i podršci koju je osjećao.

Džejms Van Der Bik rođen je 8. marta 1977. u Konektikatu, SAD. Pored serije "Dawson’s Creek", njegova karijera obuhvata brojne televizijske i filmske uloge, što ga je učinilo prepoznatljivim i voljenim među publikom širom svijeta.

Porodica je uputila riječi zahvalnosti fanovima na podršci tokom njegove karijere i u posljednjim danima njegove borbe.