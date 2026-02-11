U Londonu je trinaestogodišnjak nožem napao dvojicu učenika, a policija ga je uhvatila nakon opsežne potrage.

Trinaestogodišnjak koji je uhapšen zbog sumnje da je nožem napao dvojicu učenika u srednjoj školi Kingsburi u Londonu bivši je učenik te škole, potvrdila je policija. Dvojica napadnutih učenika, starosti 12 i 13 godina, prevezena su u bolnicu i u teškom su stanju. Događaj se ne tretira kao teroristički napad, piše Sky News.

Glavna policijska nadzornica Helen Flanagan izjavila je novinarima da se vjeruje da je osumnjičeni tinejdžer, britanski državljanin, ušao u školsku zgradu u Brentu, u sjeverozapadnom Londonu, i uputio se ka učionici na prvom spratu.

"Ušao je u učionicu i vjerujemo da je, prolazeći kroz vrata, poprskao jednog učenika nekom supstancom", rekla je Flanagan.

"Osumnjičeni je zatim napao drugog učenika u toj učionici, trinaestogodišnjaka, i ubo ga nožem. Nakon toga je pobjegao, trčeći niz školski hodnik", dodala je. "Prilikom bjekstva napao je još jednu žrtvu, dvanaestogodišnjaka, koga je takođe ubo nožem prije nego što je pobjegao iz škole“, izjavila je.

Uhapšen je u džamiji

Policija i hitna pomoć pozvani su oko 12:40, a nakon opsežne potrage osumnjičeni je uhapšen nešto posle 18 sati. Prema riječima nadzornice Flanagan, ključna je bila dojava građana.

"Policiju je pozvao građanin oko 16:50, zabrinut zbog tinejdžera kojeg je vidio u jednoj džamiji u sjeverozapadnom Londonu", pojasnila je.

"Policajci su ubrzo stigli i uhapsili trinaestogodišnjaka pod sumnjom za pokušaj ubistva. On se i dalje nalazi u pritvoru. U ovom trenutku ne vjerujemo da osumnjičeni ima bilo kakvu posebnu vezu s tom džamijom i smatramo da se tamo vjerovatno našao slučajno. Svi u džamiji pružili su izuzetnu podršku istrazi", kazala je Flanagan.

Iako je istragu o napadu juče vodila protuteroristička policija, događaj nije proglašen terorističkim incidentom, saopštila je policija. U pismu roditeljima, direktor škole naveo je da je riječ o "duboko traumatičnom događaju za cijelu školsku zajednicu". Ministarka unutrašnjih poslova Shabana Mahmood opisala je napad kao "šokantan".

