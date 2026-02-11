Pripadnik "vračarskog klana" uhapšen u Novom Sadu.

Izvor: MUP

U Novom Sadu je danas uhapšen T.N. (26), pripadnik "vračarskog klana", saznaju "Novosti". Policija je kod njega pronašla falsifikovani pasoš i pancir.

Za njim je, prema pisanju pomenutog lista, raspisano nekoliko potjernica i potraga zbog različitih krivičnih djela. Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP), Služba za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) i Više javno tužilaštvo (VJT).

Da podsjetimo, mlađi pripadnici "vračarskog klana" uhapšeni su u poznatom beogradskom restoranu 4. februara ove godine. Iste večeri je bačena bomba na restoran u kom su oni privedeni zbog sumnje da su mjesecima unazad reketirali i palili lokale.

(Novosti/MONDO)