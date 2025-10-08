Tramp potvrdio ono o čemu svi šuškaju nakon Didijeve presude: Prijatelji su godinama, evo šta traži od njega

Tramp potvrdio da mu je Paf Didi tražio pomilovanje za gnusna djela. Odmah nakon presude kontaktirao je Bijelu kuću.

Prema izvorima, tim repera Pafa Didija kontaktirao je Bijelu kuću odmah nakon što je reper prošlog petka osuđen na 50 mjeseci zatvora.

Šon Didi Kombs, pokušava da iskoristi najjaču moguću vezu kako bi izbjegao zatvorsku kaznu. Naime, američki predsjednik Donald Tramp je otkrio da mu je ozloglašeni reper zatražio predsjedničko pomilovanje, piše TMZ.

Tramp je tu informaciju podijelio s novinarima u ponedjeljak u Bijeloj kući, potvrdivši da je primio poseban zahtjev koji se tiče Kombsa. "Zovem ga Paf Didi, tražio mi je pomilovanje", izjavio je predsjednik.

Hitan poziv Bijeloj kući

Prema izvorima, Didijev tim je kontaktirao Bijelu kuću odmah nakon što je reper prošlog petka osuđen na 50 mjeseci zatvora. Navodi se kako je zahtjev uputila osoba vrlo bliska Didiju, koja je razgovarala sa službenikom unutar Bijele kuće s direktnim pristupom Trampu.

Predsjednik tokom razgovora s novinarima nije precizirao hoće li udovoljiti Didijevom zahtjevu, ostavljajući svoju odluku za sada otvorenom.

Podsjetimo, prošle nedjelje sudija Arun Sabramenijan osudio je Didija na 50 mjeseci zatvora, odnosno nešto više od četiri godine, zbog presude po dvjema tačkama optužnice za organizovanje prevoza radi prostitucije. Osim kazne zatvora, izrekao mu je i novčanu kaznu od 500.000 dolara, što je maksimalni iznos koji je mogao da dosudi.

Sudija je izjavio da nema sumnje da je Šon Didi Kombs odan svojoj porodici, ali je odbacio pokušaj odbrane da njegove freak-off žurke i hotelske noći prikaže kao intimna, dobrovoljna iskustva ili kao "priču o se*su, drogama i rokenrolu".

Pogledajte ko su još poznati koji su bliski prijatelji sa Didijem:

