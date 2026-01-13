"Krećem da se obračunavam sa svima": Jelena Karleuša najavila da će vratiti svoj Instagram profil

Jelena Karleuša obratila se svima koji su joj banovali profil.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Jelena Karleuša već izvjesno vrijeme nije aktivna na društvenim mrežama, pošto su joj zbog masovnog prijavljivanja ugašeni profili. Ona je samo na Instagramu imala više od dva miliona pratilaca, a kako je sad otkrila, uskoro bi mogla da svoj profil vrati.

Pogledajte fotografije Jelene Karleuše:

Jelena je najavila i da će se, kada joj se profil vrati, obračunati sa svima i da će se revanširati onima koji su je napadali dok ona nije bila u mogućnosti da se brani na mrežama.

"Mislim da niko čak i ne sumnja u to da ću ja prije ili kasnije da vratim sve moje društvene mreže, a onda krenuti da se obračunavam sa svima. To je revanšizam kog su svjesni da će se desiti", obećala je Jelena Karleuša.

Imala preko 2 pratilaca

Jelena Karleuša je u prošlosti imala na desetine kontroverznih objava na društvenim mrežama, što je kršilo Instagram pravila zbog čega je nekoliko puta izgubila svoj nalog.

Izvor: Kurir/ MONDO



