"Moćni muškarci su me ucjenjivali i zlostavljali": Pjevačica progovorilla o agoniji kroz koju je prolazila

Nina Badrić iznenadila je mnoge otvorenom i hrabrom ispoviješću o zlostavljanju koje je preživjela.

Izvor: Instagram printscreen/ badrich

Nina Badrić otkrila je da se tokom karijere susretala sa mnogim neprijatnim situacijama, te priznala da su uticajni muškarci pokušali da je zlostavljaju.

"Niko mi nije čuvao leđa"

Nina Badrić komentarisala je tada reditelja Dalibora Matanića koji je priznao da je uznemiravao koleginice u trenucima kada je bio pod dejstvom opijata. Ona je istakla da ga pokajanje ne amnestira za djela koja je počinio.

"Koliko vidim u komentarima, i on je dobio ‘simpatizere’ nakon svoje pokajničke izjave, što smatram suludim. Niko ne bi trebalo da iskaže empatiju prema osobi koja zbog svog položaja u društvu i moći koju ima na bilo koji način uznemirava saradnice", rekla je najprije tada pjevačica koja je potom govorila o sopstvenim iskustvima.

"U ovom poslu kao ženi niko mi nije čuvao leđa, pa sam sama sebi morala biti čuvar i korektor. Mnogi su se ‘očešali‘ o mene jer su znali da me nema ko braniti. Doživjela sam ucjene, nepravde i zastrašivanja moćnih muškaraca. U životu sam, nažalost, upoznala i psihopate u pravom smislu te riječi koji su pokušali da me psihički ili emocionalno zlostavljaju. Zapravo, ispravnije je reći slomiti. Nažalost, to su redom bili muškarci koji su demonstrirali svoju silu u datom trenutku. To su teške situacije kojih se nerado sjetim", poručila je tada pjevačica za "Story.hr".

Idealan muškarac

Nina je nedavno govorila o iskustvima u ljubavi i priznala kakav muškarac bi mogao da joj privuče pažnju.

"Isto kao i svaka druga žena i ja sam prošla neki put kao kraljica, a neki put kao bosa po trnju. Loša iskustva su me ojačala i naučila da ne vjerujem u riječi nego samo u djela. Lijepe riječi može prosipati svako, a na poljima od snova ne pušta se korijenje. A mene može privući muškarac koji drži do sebe i svoje riječi koji je za početak muško u punom smislu te riječi. Prijatelj i oslonac. I naravno mora imati smisla za humor da se mogu s njim smijati. Svako drugi neka me zaobiđe u širokom luku."