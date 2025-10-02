Pjevačici Novak Đoković pomogao da sredi život: "Snaga se udvostručila, imunitet pojačao, smršala sam 20 kg"

Nina jako voli i ribu, maslinovo ulje, škampe, kao i puno raznolikog povrća. Na njenom meniju često se nađe i kromipir, paradajz i tikvice.

Nina Badrić nikada nije izgledala ljepše i svježije, a za to nije zaslužan samo novi imidž, odnosno frizura. Pjevačica otkriva da sada ima jelovnik od kojeg se osjeća kao nikad do sada.

Nina Badrić na Instagramu ponekad podijeli primjer svog jelovnika. Tako je jednom objavila sliku kako jede bundevu, cveklu i kašu pomiješanu sa narom. Sada je detaljnije pričala o svojoj ishrani i tome kako joj je odabir namirnica promijenio život.

Jedno od njenih takođe omiljenih jela kojima se uvijek rado vraća su mahunarke. Nerijetko ih jede kao salatu u kombinaciji s krompirom, a kao glavno jelo uz njih, najviše voli da jede ribu. Nina Badrić otkrila je da je dugo pratila način ishrane Novaka Đokovića, a onda je odlučil i sama da ga primeni.

"Pratila sam dugo način ishrane Novaka Đokovića i mnogih meni bliskih ljudi koji se tako hrane godinama i zaista sve ima smisla. Moja snaga se utrostručila. I duh i tijelo. Osjećam se odlično, poletno, bistro, snažno i svakome preporučujem da zdravom ishranom diže svoj imunitet, a samim time kilogrami se tope. Ova promjena je način života, a ne jednokratna dijeta, a benefiti ovakve ishrane su zaista nesagledivi za naše zdravlje i život", napisala je jednom prilikom na svom Instagram nalogu.

"Od kada se ovako hranim, moje tijelo je u balansu, koža i kosa su sjajni, a snage i energije imam milion puta više u odnosu na sve ranije godine kada nisam razmišljala toliko koje namirnice unosim u sebe", rekla je Badrićeva.

Nina jako voli i ribu, maslinovo ulje, škampe, kao i puno raznolikog povrća. Na njenom meniju često se nađe i kromipir, paradajz i tikvice, prenosi Story.hr

Izbacila meso, smršala 20 kilograma

Nina Badrić je i ranije pričala da joj je najbolja odluka ta što je odlučila da iz ishrane izbaci meso. Nina Badrić je imala 83 kilograma, a onda je uspjela da smrša 20, pa je tako spala na 63 kilograma i to sve zahvaljujući tome što ne jede ovu namirnicu.

"Prestala sam da jedem meso i desile su se velike promjene u mom organizmu. Konačno sam zadovoljna kilažom, ali se i mnogo bolje osjećam. Ranije bih, kada pojedem komad mesa, obavezno dva sata odspavala, jer sam bila umorna. A sada sam čila, mila i vesela. Čak mi je maserka rekla da mi je bolji tonus kože. Baš sam zadovoljna", rekla je Badrićeva svojevremeno.

Ovo jede Nina Badrić

Doručak: Ovsene pahuljice sa crvenim voćem

Ručak: Grašak i šopska salata

Večera: Potaž od brokolija