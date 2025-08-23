"Ja sam prije 20 godina pokrenula trend mlađih muškaraca": Nina Badrić bocnula koleginice, pa rekla da je starije slađe

Hrvatska pjevačica iskreno je progovorila o ljubavnim vezama u kojima postoji veća razlika u godinama.

Pjevačica Nina Badrić često govori o ljubavi, a ovog puta se osvrnula na činjenicu da njene koleginice biraju znatno mlađe partnere. Aludirajući na Jelenu Rozgu i Maju Šuput, Nina je istakla da je upravo ona prva započela taj trend i to u vrijeme kada se o takvim vezama nije govorilo otvoreno.

"To sam ja pokrenula prije 20 godina kada je to zaista bila tabu tema tako da one kaskaju za mnom i sad ću ja pokrenuti trend stariji, najstariji, starije je slađe. Ja ću pokrenuti taj trend. Ljubav ne bira, današnji frajeri su jako mlađi, ali i puno zreliji nego moji vršnjaci tako da se svaki put iznenadim sa koliko hrabrosti i samopouzdanja mi prilaze i sa kakvim rečenicama, to su fine zrele rečenice. Kad je čovjek otvoren, nek’ se dogodi što se dogodi", rekla je Nina za IN magazin.

Dok je govorila o ljubavi i osvrnula se na veze svojih koleginica, Nina je otkrila i kakvog partnera trenutno priželjkuje.

"Isti car ko ja, haha (smijeh). Baš ovakav kao ja. Čovjek koji je sam sebe izgradio od nule, čovjek koji je dobar čovjek, duhovit, šarmantan i koji uživa u svemu što ja jesam. Prvenstveno osoba koja je prijatelj, sada u životu mislim da bih mogla da budem samo sa nekim ko mi je prijatelj, partner, drug u životu, ko prolazi s tobom kroz sve dobre i loše dane. Kad imaš najboljeg prijatelja pored sebe, kome možeš da se povjeriš ili sa kim možeš da odeš na najmanji brod ili najveći hotel i da budeš srećna, to je to", istakla je Badrić.

O teškim trenucima

Nina je jednom prilikom otvoreno govorila o teškim periodima kroz koje je prolazila u životu.

"Bilo je tu svega: nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedio ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignorisanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim prođu me trnci otkud mi tada hrabrosti da se tako sama 'bacim na glavu', pa kud puklo. Ali ja sam oduvijek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo sa jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru", rekla je ona.