"Osjećala sam se prljavo": Nina Badrić na sudu sa komšijom koji ju je tužio za klevetu, traži joj bijesnu sumu novca

Hrvatska pjevačica Nina Badrić i njen komšija Ante Samardžić našli su se pred sudom zbog njene izjave da je on "susjed iz pakla".

Izvor: Instagram / badrich

Pjevačica Nina Badrić nedavno se suočila sa komšijom Antom Samardžićem na sudu, nakon što ju je tužio zbog navodne uvrede na društvenim mrežama.

Spor datira od prije dvije godine, kada je Samardžić dograđivao peti sprat zgrade, a Badrićeva ga je tada na mrežama nazvala „komšijom iz pakla“, tvrdeći da je zbog radova danima bila bez vode. Samardžić smatra da mu je time narušen ugled i čast, te negira da je izazvao bilo kakvu štetu, zahtijevajući da pjevačica bude kažnjena sa 650 dnevnih dohodaka.

Na ročištu, Nina je izjavila da razumije sadržaj tužbe, ali je odbacila sve optužbe.

"Iznenađena sam što sam ja okrivljena jer sam upravo ja u ovoj priči jedina žrtva. Mjesec i po dana sam živjela u centru Zagreba bez osnovnog prava – prava na vodu. I sve to zbog loših odnosa Ante Samardžića sa stanarima zgrade u koju sam se doselila među poslednjima, a sa svima imam odlične odnose. Komšije su me upozorile na njega, iako sam ga u početku smatrala simpatičnim starijim čovjekom koji je bio ljubazan. Ostala sam bez vode jer je on imao problem sa komšijom ispod kog mu je navodno poplavio stan, odnosno advokatska kancelarija. Nakon toga su zatvoreni ventili za vodu u cijeloj vertikali, uključujući i moj stan. Ne znam ko ih je zatvorio, ali svi komšije i majstori su govorili da se mora ući u Samardžićev stan da bi se ventili otvorili – izjavila je Badrićeva, prenosi Jutarnji.hr.

Podsjetila je da je kontaktirala Samardžića i lično ga zamolila da otvori stan kako bi majstori mogli da poprave kvar. On joj je, kako kaže, ljubazno obećao, ali je vrijeme prolazilo i ništa se nije desilo.

"Dva sata su majstori i stanari čekali na stepeništu, a onda saznali da je otišao na put. Zvala sam sve institucije - GSGK, policiju. Svi su mi rekli da mi ne mogu pomoći jer se ne može nasilno ući u tuđi stan. Nakon deset dana pakla, objavila sam post na Instagramu, nadajući se da će mi se neko javiti sa savjetom. Umjesto pomoći, doživjela sam da budem krivično gonjena. Nisam davala izjave medijima, niti sam odgovorna što su prenijeli moj post. Odbila sam sve pozive novinara - rekla je pjevačica i dodala da ne poznaje lično Samardžića, ali da su joj se javljale osobe iz raznih krajeva sa komentarima o njemu.

Dok nije željela da odgovara na Samardžićeva pitanja, na pitanja svog branioca Tomislava Kesera izjavila je da je preko svoje advokatice tražila pravnu pomoć, ali da nije dobila nikakav odgovor.

"Osjećala sam se jadno, bijedno i prljavo. Zamislite da ne možete dva dana da popijete vodu, operete zube, skuvate ručak. Nije mi bila namjera da uvrijedim, već da zatražim pomoć jer sam mislila da je neko prošao kroz slično. Ništa što sam objavila nije laž. Komšija ispod Samardžića mi je lično rekao da mu je stan poplavljen jer je iz stana iznad curila voda. Policiju sam zvala jednom, a majstori su dolazili dva puta, u dogovoru sa tužiteljem koji nije došao. Zbog njega smo čak izgubili i podršku za obnovu zgrade, jer je uvijek bio protiv stanara - zaključila je Badrićeva, istakavši da je ispala kolateralna žrtva tuđeg sukoba ega.

(Jutarnji.hr/Mondo)