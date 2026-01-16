logo
Edita Aradinović trudna: Pjevačica i njen partner presrećni

Edita Aradinović trudna: Pjevačica i njen partner presrećni

Autor Jovana Boljević Izvor Kurir
Edita Aradinović je u drugom stanju.

Edita Aradinović trudna Izvor: editaaradinovic/instagram

Pjevačica Edita Aradinović (32) je trudna, kako saznaje Kurir.

Pjevačica je na početku trudnoće i čeka prvo dijete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem.

Kako se saznaje, Edita je u trećem mjesecu trudnoće i uživa pored svog partnera kojeg je do sada krila od očiju javnosti.

Ona se trenutno sa njim nalazi u Dubaiju i veoma je aktivna i srećna trudnica.

Pokazala momka

Podsjetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

"Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vrijedno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem" rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

