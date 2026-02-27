Žižić je naglasio i da su specijalni tužioci predlagali koja lica će imati status svjedoka saradnika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši načelnik Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela Milorad Žižić kazao je danas pred Višim sudom u Podgorici da su protiv pripadnika kavačkog kriminalnog klana pokretali postupke za najteža krivična djela te da nekadašnji specijalni tužilac Saša Čađenović nije tražio da se bilo ko izostavi, piše Pobjeda.

On je to rekao u nastavku svjedočenja u postupku koji se vodi protiv nekadašnjeg visokog policijskog funkcionera Zorana Lazovića, bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i suspendovanog tužioca Čađenovića.

Žižić je naglasio i da su specijalni tužioci predlagali koja lica će imati status svjedoka saradnika.

“Mislim da su tri svjedoka saradnika bila u predmetima vezanih za kavački klan, jedan svjedok u predmetima protiv škaljaraca, a u jednom predmetu je svjedok saradnik bio protiv oba klana”, ustvrdio je on, odgovarajući na pitanja Čađenovića.

Istakao je da se nijednom nije desilo da Čađenović ne prihvati sugestiju da se neka osoba predloži za svjedoka saradnika.

“Ali se sve provjeravalo detaljno”, dodao je Žižić.

Podsjetio je da je Milan Kankaraš bio svjedok saradnik u predmetu protiv oba suprostavljena klana.

“Prvi predmet kodnog naziva “Barbi”, formiran je nakon prve izjave koju je Kankaraš dao 25. marta 2020. godine. Tada su procesuirani Krsto Vujić, Jovo Riznić, Slobodan Vico, Zoran Mrvaljević, a koji su označeni kao pripadnici škaljarskog klana”, pojasnio je bivši načelnik Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela.

Pored toga, Žižić je kazao da su pripadnike škaljarskog klana prvo procesuirali jer je za njih tada bilo više dokaza, dok je za članove kavačkog bilo potrebno da se prikupljaju podaci i izuzimaju predmeti jer nije bilo dovoljno dokaza.

Govoreći o Novljaninu Dušku Roganoviću, koji važi za člana kavačke kriminalne grupe, Milorad Žižić je naglasio da nijesu dobili uputstva od Čađenovića o tome da se ne prikupljaju dokazi protiv njega.

“Naprotiv, imali smo prioritet da se on procesuira”, podvukao je on.

Kada je riječ o Jovanu Žmukiću, takođe pripadniku kavačkog klana, Žižiću je poznato da je on prijetio porodici Milana Kankaraša, zbog čega je Čađenović naložio da zbog toga bude uhapšen.

“Tada nam je u Upravi policije bilo neobično da se sa pripadnicima škaljarskog klana, procesuira i kavčanin Žmukić. Nijesmo dobijali uputstva od Čađenovića da ga za nešto ne procesuiramo”, ispričao je svjedok Žižić.

Bivši načelnik Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela odgovarao je danas i na pitanja optuženih Lazovića i Katnića.

Objasnio je da se sa Zoranom Lazovićem upoznao 2019. godine, ali da sa njim nije imao nikakav kontakt od kad je razriješen 1. marta 2021. godine.

Ukazao je da su, kada je on došao na čelo Odsjeka, imali teške uslove za rad i probleme sa kadrom.

“Zahvaljujući njemu, uspjeli smo da u Odsjek primimo kvalitetne inspektore, ali se on nije miješao u izbor tih inspektora, niti je bilo šta osporavao”, naveo je, između ostalog, Žižić.

Odgovarajući na pitanje optuženog Katnića, svjedok Žižić je istakao da on lično nije znao da su postojale operativne mjere zabrane ulaska srpskih državljana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji se terete za teška krivična djela, u Crnu Goru.

“Niti sam znao da li ih je neko skinuo i zašto”, dodao je on.

Objasnio je da je o dolasku Belivuka i Miljkovića na tivatski aerodrom obavijestio kolegu iz Srbije Nevenka Marića, koji je bio kontakt osoba u ovom predmetu.

Podsjetimo, Zoran Lazović, penzionisani glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić i suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović negirali su optužbe Specijalnog tužilaštva da su zloupotrebom funkcija na kojima su se nalazili činili korist ljudima iz kriminalnih krugova.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost.

Stariji Lazović se, navodno, tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe.

Suđenje se nastavlja 5. marta.