"Vidim sebe u vjenčanici": Edita prvi put o dečku koji je bio meta pokušaja ubistva

Pjevačica Edita ne krije koliko je zaljubljena, pa je progovorila i o braku.

Izvor: MONDO

Edita Aradinović je na koncertu Emine Jahović prvi put javno predstavila svog novog dečka, Nenada Stevića, o kojem do sada nije govorila. Kako ističe, njenom partneru ne prija medijska pažnja, ali oboje su znali da će veza prije ili kasnije postati poznata javnosti. Zato su se dogovorili da je najbolje da zajedno prisustvuju nekom javnom događaju i na taj način ozvaniče svoju vezu.

Pogledajte fotogradije Edite Aradinović:

"Ljubav jeste zaslužna za to što sijam, a što se tiče udaje, ja sam malo delulu, jedan dan pričam da sebe vidim u vjenčanici, a od skoro o tome nešto ne razmišljam. Ne zato što sam razočarana, nego nekako smatram da može i bez toga da se voli i da ljubav postoji bez braka", rekla je Edita Aradinović i dodala:

"Meni bi bilo stresno i da napravim vjenčanje. Imam mnogo familije, pa da ne zaboravim nekog. Vjerujem da papir znači u tom nekom smislu da si se nekome obavezao, ali sve zavisi od osobe do osobe. Sve zavisi na kraju sa kime živiš i sa kakvim si partnerom", rekla je mlada pjevačica.

Ko je Nenad?

Nenad, sadašnji dečko Edite Aradinović, prije devet godina je bio u vezi sa fitnes instruktorkom Teodorom Kaćanski, koja je ubijena. Prvi rezultati istrage ukazali su na to da je fitnes instruktorka ubijena greškom, a da je prava meta bio njen momak Nenad Stević.

Inače, pjevačica je podijelila fotku sa njim, na kojoj se vidi kako je zagrlio s leđa i ljubi u vrat.

"Ljubav!", napisala je Edita Aradinović, uz emotikon srca.

Pogledajte fotografije Edite i Nenada: