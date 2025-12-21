Edita i Indi bile na istom letu, ali se potpuno ignorisale: Evo kako su reagovale kad su se ugledale u Beogradu

Dosta se priča, ali i piše o odnosu dvije sestre, naročito nakon snimka tuče ispred njihove zgrade.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/YouTube/ KONTRA SHOW /printscreen

O turbulentnom odnosu Edite i Indi Aradinović priča se već godinama unazad, kako u javnosti, tako i u estradnim krugovima, ali mnogi i dalje ne znaju šta se dešava između njih.

Sestre nikada ne viđamo zajedno, ali one tvrde da su u dobrim odnosima, što je sada i Indi potvrdila na aerodromu u Beogradu.

Igrom slučaja, večeras su se na aerodromu zatekle obje, a iako su bile na istom letu, stigle su razdvojene, a vidjele su se tek nakon sletanja, dok su čekale prtljag. Edita je prošla pored medijskih ekipa, te se ljubazno javila dok je Indi zastala i proćaskala. Odmah na početku je rekla da se vidjela sa sestrom.

"Da da, vidjela sam je, srele smo se. Žao mi je što niste bili tu da vidite taj susret. Nismo se vidjele jedno dva mjeseca", rekla je ona i dodala kako je izgledao njihov susret.

"Gde si sestro, seko, poljubimo se, zagrlimo se. Ona ima svoj ritual, ja moj. Ne živimo zajedno. Biće prilike da se vidimo, ovaj put je tako ispalo", rekla je Indi.