logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Edita i Indi bile na istom letu, ali se potpuno ignorisale: Evo kako su reagovale kad su se ugledale u Beogradu

Edita i Indi bile na istom letu, ali se potpuno ignorisale: Evo kako su reagovale kad su se ugledale u Beogradu

Autor Đorđe Milošević
0

Dosta se priča, ali i piše o odnosu dvije sestre, naročito nakon snimka tuče ispred njihove zgrade.

Edita i Indi bile na istom letu Izvor: Kurir TV/Printscreen/YouTube/ KONTRA SHOW /printscreen

O turbulentnom odnosu Edite i Indi Aradinović priča se već godinama unazad, kako u javnosti, tako i u estradnim krugovima, ali mnogi i dalje ne znaju šta se dešava između njih.

Sestre nikada ne viđamo zajedno, ali one tvrde da su u dobrim odnosima, što je sada i Indi potvrdila na aerodromu u Beogradu.

Igrom slučaja, večeras su se na aerodromu zatekle obje, a iako su bile na istom letu, stigle su razdvojene, a vidjele su se tek nakon sletanja, dok su čekale prtljag. Edita je prošla pored medijskih ekipa, te se ljubazno javila dok je Indi zastala i proćaskala. Odmah na početku je rekla da se vidjela sa sestrom.

"Da da, vidjela sam je, srele smo se. Žao mi je što niste bili tu da vidite taj susret. Nismo se vidjele jedno dva mjeseca", rekla je ona i dodala kako je izgledao njihov susret.

"Gde si sestro, seko, poljubimo se, zagrlimo se. Ona ima svoj ritual, ja moj. Ne živimo zajedno. Biće prilike da se vidimo, ovaj put je tako ispalo", rekla je Indi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Indi edita aradinović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ