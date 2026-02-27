“Od izabranog projektanta očekujemo profesionalnost i poštovanje rokova”, rekao je Ljiljanić i naglasio je da je ova dionica podsticaj razvoja sjevera Crne Gore.

Izvor: monteput

Izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić i predstavnici kineskog konzorcijuma Power China-Stecol-PCCD, potpisali su danas ugovor o projektovanju i izgradnji druge dionice auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica. Početak radova na ovoj dionici očekuje se krajem aprila ili tokom maja, piše CdM.

“Od izabranog projektanta očekujemo profesionalnost i poštovanje rokova”, rekao je Ljiljanić i naglasio je da je ova dionica podsticaj razvoja sjevera Crne Gore.

Prema njegovim riječima druga dionica auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, predstavlja nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

U ime konzoricijuma Power China govorio je Lju Saučan, i kazao da je riječ o infrastrukturnom projektu od velikog značaja.

“Za nas ovaj projekat predstvlja najznačajniji infrastrukturni projekat u Crnoj Gori. Na ovaj projekat gledamo kao na priliku da pokažemo svoju posvećenost. Svjesni smo složenosti projekta, velikog broja tunela i mostova, geoloških izazova”, rekao je on.

Napominjeda je potpisivanje početna tačka, a u narednim mjesecima stupiće u ostale faze projekta.

Monteput je sredinom januara, nakon sprovedene tenderske procedure u skladu sa pravilima Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), izabrao konzorcijum Power China-Stecol-PCCD za izvođača za projektovanje i izgradnju dionice Mateševo-Andrijevica, prenosi CdM.

Njihova ponuda je vrijedna gotovo 694 miliona eura.

Ova trasa, duga oko 23 kilometra, finansiraće se dijelom iz državne kase, kao i iz kredita EBRD od 200 miliona eura i granta Evropske unije (EU) od 150 miliona eura.

Druga dionica auto-puta Bar-Boljare, Mateševo-Andrijevica, predstavlja nastavak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori.

Prva dionica auto-puta, Smokovac–Mateševo, otvorena je u julu 2022. godine i izgradila ju je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC). Ta dionica, duga oko 41 kilometar, ocijenjena je kao jedan od najsloženijih infrastrukturnih poduhvata u regionu, s obzirom na veliki broj mostova i tunela.

Auto-put Bar–Boljare planiran je u ukupnoj dužini od oko 165 kilometara, a podijeljen je u više faza.