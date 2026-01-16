"Hana je tada dobila šamarčinu od mene": Nataša Bekvalac otkrila detalje odnosa sa starijom ćerkom

Popularna pjevačica je u prvom braku sa vaterpolistom Danilom Ikodinovićem dobila nasljjednicu Hanu, koja je ostala sa njom nakon razvoda.

Nataša Bekvalac godinama je djecu čuvala od svjetla reflektora, a tek od skoro njena starija ćerka, Hana Ikodinović, je postala aktivna na društvenim mrežama.

Odmah je poraslo interesovanje i za njihov odnos, a pjevačica smatra da nije stroga mama, te da je Hanu udarila samo jednom.

"Ja nikad nisam za silu šta god da je u pitanju. Hana je dobila jednu šamarčinu u životu od mene, ona kaže zasluženu. Bacila je neku hranu, nešto sam ja napravila, a ona je bacila nasred dnevne sobe tu hranu sve po podu i dobila je šamarčinu", ispričala je Nataša, pa dodala:

"To je jedini put, imala je 9 godina. To je ono hormoni su krenuli da rade nešto, a ja sam neki brokoli i meso recimo, nešto zdravo spremila, i ona kaže neću da jedem, a ja kažem pa dobro onda ne moraš, nećeš imati drugo i ona to fljusne i to je bio moj nekontrolisani bijes, nemoć da se izborim sa djetetom koje ulazi u pubertet i koje baca hranu", pričala je Nataša.

Podsjetimo, Nataša se potom udala za Ljubu Jovanovića sa kojim nije dobila djecu, dok je mlađu Katju dobila u trećem braku sa Lukom Lazukićem.

Pogledajte Natašine slike sa ćerkama: