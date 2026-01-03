"Prestani da me sramotiš": Nataša o nepoznatim detaljima iz odnosa s Koletom

Nepoznati detalji odnosa Nataše Bekvalac i Miodraga Kostića.

Izvor: MONDO / Matija Popović

Prva i velika ljubav Nataše Bekvalac bio je Miodrag Kostić Kole. Iako su mnogi mislili da ta veza ne treba da traje, pjevačica i biznismen uživali su u ljubavi četiri godine. I nakon kraha emotivne veze, ostali su u sjajnim odnosima, o čemu je Bekvalčeva i govorila.

Međutim, o detaljima emotivne veze malo je govorila. Gostujući u emisiji „Sve u šesnest“ na K1 televiziji, Nataša je govorila o zajedničkim trenucima sa Miodragom.

Na početku ovog dijela intervjua, Nataša je opisala početak ljubavi sa Kostićem.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

„Nisam puno razmišljala kad sam se zaljubila u njega. Nisam razmišljala da li je dobro da se mi držimo za ruke u javnosti, već sam htjela da se držimo za ruke. Ja sam bila zaljubljena. Upoznali smo se u MK kafeu na jednoj reviji. Tamo je bilo prelijepih žena na toj reviji. Onda smo otišli na neku terevenku i tamo smo se upoznali. Ja sam igrala na stolu uz romsku muziku, a već sutra je uslijedio poziv i ja sam se zaljubila. Sve četiri godine sam nosila taj kompleks što se bavim onim čime se bavim, a što volim najviše na svijetu. Jako mi je to zamjerao, ali ne znam zašto jer me je upoznao kao pjevačicu. Naša veza je trajala četiri godine, mislim i zajednički život, ali sve vrijeme s ogromnim teretom zbog mog zanimanja“, rekla je Nataša.

Na pitanje voditelja kako je izdržala ta veza u vremenu kada su se dešavali brojni problemi u zemlji, Bekvalčeva je otkrila da su joj roditelji bili u velikom strahu.

„Moji roditelji su se mnogo brinuli i bili uplašeni za mene. Ja sad, kad razmislim, bila sam mnogo luda. Tu je samo Bog mogao da me spasi, koji je sigurno, kada je vidio šta radim, rekao: ‘Ovu moram štititi!’“

Pjevačica se potom dotakla i momenata kada je shvatila da ona i Kole nisu jedno za drugo.

Izvor: MONDO / Matija Popović

„Otišli smo u pozorište, sjećam se predstave Glembajevi, bio je i Nenad Čanak sa nama. Bila je jedna jako emotivna scena u toj predstavi i ja krenem toliko da plačem, jer me je nešto podsjetilo na naš odnos. Ja plačem, liju suze, a on sjedi do mene, gura me i kaže mi: ‘Prestani da me sramotiš!’ Meni liju suze, ne mogu da se sastavim i pitam ga zašto ga sramotim, na šta mi on odgovara: ‘Ja sam ovdje večeras zbog tebe. Ja sam trebao da budem na promociji automobila, a ja sam ovdje s tobom. Ovdje sam zbog tebe, meni je svejedno!’ Kada mi je to rekao, znala sam da mi ne možemo da imamo ništa više, iako smo bili još dvije godine zajedno nakon toga. Ali tada sam shvatila… To je onaj trenutak kada shvatiš da dva bića neće biti jedno“, zaključila je Bekvalčeva u emisiji „Sve u šesnest“ na K1 televiziji.