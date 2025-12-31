"Kao da sam u lancima": Nataša Bekvalac otkrila da li ima dečka, pa progovorila o ćerkama

Nataša Bekvalac sumirala je 2025. godinu i govorila o svojoj porodici.

Pjevačica Nataša Bekvalac otvorila je dušu o pojedinim detaljima iz živote i karijere i tom prilikom otkrila šta priželjkuje u Novoj godini. Nataša se dotakla emotivnog statusa i istakla da je za sada srećna sama sa sobom.

"Jedino imam borbu sa sama sobom. Ako slučajno pogledam sa strane, gotovo je. Nemam snage za nikakve sporedne drame. Nemam da mrdnem sa strane, kao u lancima da sam. Dovoljna sam sama sebi. Čak se neki pitaju imam li nekog u emotivnom smislu, odgovor je ne. Nit veza,nit kombinacija. Posvećena sam sebi, mnogo više poštujem sebe i shvatila sam da sam imala dosta prividnih konekcija sa ljudima od kojih ljubav dobila nisam. Sada je ljestvica dignuta baš visoko."

Ona se osvrnula i na majčinstvo i istakla da joj je starija ćerka Hana najveći oslonac i motivacija.

"Kad sam shvatila da tek za 10 godina slijedi ponovo ono što sada proživljavam sa Hanom, teško meni. Moram dosta još da radim na sebi da bih sve to mogla da izdržim. Ekstremno zdrava moram biti da izguram majčinstvo u ovoj specifičnoj situaciji. Svakog dana radim na tome. Često mislim da sam precijenjena u očima Boga, ali bolje da se ne žalim. Uvijek bude, ko zna zašto je to dobro."

Bekvalčeva se osvrnula na 2025. godinu i konstatovala da će pamtiti godinu za nama po lijepom i ružnom. Želja za 2026. i nema jer voli da sve ide svojim tokom, bez presije.

"Baš je bila burna godina, puna dobrih i lijepih, ali i ružnih momenata koji ne želim više da se sjećam. Značajna mi je godina svakako, objavila sam album 'Mama'. Da budem iskrena, euforija je kod mene nestala, a kad je osjetim uplašim se jer mi nikad nije dobro donijela. Nekad imam malu dozu zbog Katje, na primjer kad je kitila jelku, tu smo borbu imale, popustila sam ovog puta, ali vodiću računa o tome gaji lijepu estetiku, znam da su svi mediji prenijeli. Osjećam pozitivnu energiju kad su praznici u pitanju, ali odavno nije kao što je nekad bilo. Što se tiče želja, ostavljam da stvari idu svojim tokom. Neću da dajem sebi zadatke, želim udobnost, može mi se tako. Želim da svi budemo dobro, ne dobri, već dobro. Mislim da smo to svi zaslužili u 2026. godini, da odmorimo malo od svega."

