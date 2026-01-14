"Vezao čaršaf i objesio se za cev od radijatora": Brat voditelja se ubio u zatvoru, tvrdio da je nevin

Milan Milošević imao je veoma težak život, a u bolnoj ispovijesti osvrnuo se na tragediju svog brata.

Izvor: Kurir

Milan Milošević, voditelj rijalitija „Elita“, u više navrata je tokom gostovanja u medijima otvoreno govorio o svojoj porodičnoj situaciji. Nedavno je, gostujući u jednoj emisiji, prvi put iznio potresne detalje iz perioda svog odrastanja.

O bratu

Voditelj je najprije otvoreno ispričao kada su u njegovoj porodici počeli najteži dani.

"Njen pakao je krenuo kada je dobila prvog sina, mog brata pokojnog Nenada, koji je izvršio samoubistvo", rekao je Milan, te se osvrnuo na svog pokojnog polubrata, Nenada i njegovo samoubistvo:

"On je 99' izvršio samoubistvo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, nismo imali novca da mu platimo advokata, branio ga je advokat po službenoj dužnosti, mogli smo da pozajmimo od 100 maraka, ali to nije bilo dovoljno i više nismo mogli. On je osuđen na 13 godina zatvora zbog stvari za koju je on tvrdio i meni i mami i prijateljima da nije to uradio. On je bio na ratištu kao dobrovoljac i donijeli su neko oružije koje je nestalo iz tog njihovog šteka gde su ga čuvali i ispalo je da je on prodao to oružije. Šta je tu bilo, mi to nikada nismo saznali, prihvatili smo kako je tako je, onog trenutka kada je iz pritvora otišao u zatvor, preko noći je vezao čaršaf i objesio se za cijev od radijatora u sobi u zatvoru", rekao je voditelj, pa otkrio gdje se nalazio tada u tom momentu:

"Ja sam imao 22 godine i bio sam kod drugarice u selu, a mama je bila kod, najboljoj drugarici joj je umro muž i bila je tog trenutka na sahrani. Došla su dva inspektora, mama je izašla napolje i ljudi koji su gledali, mama se samo srušila, rekli su joj: 'Primite moje saučešće, vaš sin je tragično završio noćas', ono što je katastrofa bilo tada i to zameram inspektorima, oni njoj nisu rekli koji sin. Ona je mislila da sam ja poginuo! Nebitno je, to je ista bol, tek posle tri, četiri sata kada je došla sebi, kada je počela da zapomaže: 'moj Milane', oni su njoj rekli: "nije Milan, nego Nenad"...On je tada imao 34 godine. Posljednjih godina njegovog života, mnogo loš je on bio po našu porodicu, on je mojoj mami sin iz prvog braka, ostala je udovica kada je on imao četiri nedjelje. Prvim mužem?! Ubio ga je rođeni brat pred njenim očima. Udala se za tog čovjeka, imala je 19 godina i kada je Nenad imao četiri nedjelje, ona je čula neki haos u dvorištu. I ona je izletjela napolje i vidjela je njenog muža kako sa zabijenim nožem u grudima ide ka njoj i ona spusti bebu i on prilazi i samo je zagrlio i umro joj na krilu, taj njen muž prvi, Milutin. Ona je bila tu još šest godina, gdje je preživjela pravi pakao. I posle šest godina je pobjegla, udala se za mog oca i odselila se u Sremsku Mitrovicu. To je bilo izrabljivanje, katastrofa, zamisli rođeni djever ubio njenog muža, brat brata ubio?!", rekao je Milan.

"Da, da, oni su bili kasnije u kontaktu sa Nenadom, oni meni nisu ništa, ja sam imao maminu i tatinu familiju. On je 12 godina stariji od mene, on me je dosta razmazio bio, ali kada je počeo taj problem sa alkoholom i kada je imao psihičkih problema, sve je bilo teže. Živeli smo u paranoji kada će doći pijan, možda i pod nekim opojnim sredstvima. Najgore je bilo kada se vratio s ratišta, pa taj period, godinu dana kasnije. On je znao nas noću da postroji sve i da idemo u kukuruze i čekamo kao, ratno stanje, ide i kuče sa nama, moraš, ideš, jer smo mi znali da on nije normalan. Krili smo se kao od neprijatelja. On je znao da pije po 30, 40 sati, po dva dana, alkohol ga je uništio. Ja imam najveće traume zbog nasilja, lično sam gledao kada su on i tata ukrstili sjekiru na sjekiru. Ja nisam jedinac, meni je rođeni brat rođen sa cerebralnom paralizom. Mi vidimo da je haos, mama vrišti, otvaramo vrata i vidimo da su sjekire ukrstili kao mačeve. Brat moj pokojni i otac, on je njega mrzio najviše na svijetu i ovaj njega, on mu je bio pastorak. Tu noć koji prvi popusti, mrtav je, majka to razdvaja, pa pada...To je katastrofa, mi smo krečili na tri mjeseca. Mi smo uvijek imali razbijene šaltere, hranu na zidovima, krv na zidovima, struju isječenu, razbijena vrata i prozore, to je bilo najnormalnije. Niti smo imali nekoga da nam pomogne, jer tada nije bilo zakona. Što kaže moja majka: 'dok sam imala muža dok me je tukao, išla sam stalno u policiju i u socijalno, niko nije mogao da mi pomogne, nije bilo zakona, sada ima zakona, ja nemam muža', sada je uređeno sve, to tada nije bilo. Mi smo po 10 sati čekali pomoć u institucijama, i oni samo, policija dođe i kaže: 'to je vaše, porodično", rekao je voditelj.

"Moj otac ga je tukao svaki dan"

Milan Milošević potom je iznio stravične detalje i priznao da je njegov otac godinama maltretirao njegovog brata, do te mjere da je često bio modar od glave do pete.

"Ne, za brata ne. Meni je javljeno kada sam bio u gostima, ja sam došao i nisam mogao da se nosim sa maminom tugom, od tada je njen život krenuo ka dolje, ona je od tada propala, posebno je bila vezana za njega, othranila ga je sama i namučila se sa njim i nikada nije sebi mogla da dopusti što se udala za mog oca, koji je njega maltretirao cijeli život. Kažu da je bio crn cijeli, od glave do pete, od kaiša i pruteva, nije mogao da se skine na fizičkom nikada, svaki dan ga je moj otac tukao bez razloga...moj otac je stvarno bio katastrofa čovjek, bio je dobar za sve, a za nas najgori! Bio ozbiljlan majstor, vrijedan čovjek, ali po alkoholu katastrofa", ispričao je Milošević u podkastu "Na liniji života".