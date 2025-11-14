"Dođi, junačino, ima li još neko da prijeti?": Skandalozna prepiska Kije Kockar izazvala haos na mrežama

Kristina Kockar objavila je prepisku sa jednim hejterom.

Izvor: Instagram/kijakockar/screenshot

Nekadašnja pobjednica prve sezone rijalitija "Zadruga", Kija Kockar, koja je poslednjih dana ponovo u centru pažnje zbog žestokog konflikta i razmjene teških reči sa bivšom prijateljicom Katarinom Živković, oglasila se i na svom Instagram profilu gde se suočila sa još jednom neprijatnošću.

Ovoga puta odlučila je da se javno obrati jednom hejteru koji joj je slao uvredljive poruke, pa je objavila sve što joj je napisao i poručila mu šta ima, bez dlake na jeziku.

"Evo dođi, junačino, ja živim sama na Zvezdari", napisala je Kija.

"Mene je odgojila Nadica junačine. Ta žena se jednom rađa. Ima li još neko da prijeti?", rekla je Kija.

Oglasila se Kijina mama

Za medije se oglasila i Kristinina majka, Nadica Željković, ističući da nikada nije ulazila u konflikte svoje ćerke, ali da je uvjek spremna da je zaštiti.

"Vidjela sam preko Instagrama šta se desilo i da vam kažem jednu stvar - ja nikada nisam bila bitke svog djeteta, pa to neću da uradim ni ovaj put. Nikada to nisam radila. One su se družile, znaju najbolje šta je tu istina, a ako mene pitate, držaću se po strani. Ne ide da se ja tu mešam", rekla je ona.

Pogledajte fotografije Kije i Kaće:

Umiješan i Milan Milošević

Kristina je takođe pomenula svog bivšeg prijatelja Milana Miloševića, tvrdeći da Katarina šalje ljudima njegov privatni snimak.

"Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako dijeliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti", poručila je Kija putem svog Instagram profila.