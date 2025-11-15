Milan Milošević prestao da se druži s Kijom: Rekla da Kaća deli njegov intimni snimak, a u priču upletena i njena majka

Milan Milošević je jednom prilikom otkrio zašto je prestao da se druži s Kijom Kockar. U priču upletena i njena majka

Već nekoliko dana bukti rat između dvije bivše najbolje drugarice, Katarine Živković i Kije Kockar, a pobjednica rijalitija je nedavno izjavila da Katarina pokazuje Milanove intimne snimke. Milan se nije uzrujao zbog ovih navoda, a njegovo prijateljstvo s Kockarovom završeno je još prije četiri godine.

Milan Milošević tada je i otkrio zbog čega su zahladneli odnosi između njega i Kije Kockar.

„Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo, mi smo bili prijatelji u rijalitiju, ja sam stao iza nje zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli. Sve mislim da je bilo na silu, da to nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem, došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamjerila neke stvari, ali ja nisam htio da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije to kao prije“, ispričao je Milošević za Srpski Telegraf.

"Dijeliš njegov intimni snimak"

Već deset dana traje rat između Kije Kockar i Katarine Živković, a Kija je nedavno izjavila da folkerka svima dijeli Milanov privatni snimak.

"Jao, da. Pozovi svog druga Milana i kaži mu kako dijeliš svima njegov intimni snimak. Ups, Katarina, tvoj Instagram stori pokazuje ko si ti. Pokazuje tvoje mišljenje o meni. Drugarice. Pa što si ga čuvala toliko godina? Spuštaš samo sebe. Tvoje ponašanje van kamera, prema meni, prema evo i Milanu, tvojim drugaricama koje nisu javne ličnosti isto pokazuje ko si ti", poručila je Kija putem svog Instagram profila, nakon čega se oglasila i Živkovićeva i rekla "da se smejala sa Milanom" nakon njenog posta na Instagramu.