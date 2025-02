"Imao sam odnose sa pola estrade, ne daj Bože da kažem imena": Voditelj Milan Milošević šokirao odgovorom na ovo pitanje

Voditelj Zadruge otkrio da pojedine "štapom ne bi pipnuo"

Voditelj Milan Milošević, koji je se, nakon kratkog prekida saradnje sa Pink televizijom ponovo vratio kao voditelj rijalitija, rijetko priča o svom emotivnom životu.

Nakon što mu je postavljeno pitanje da li je bio u emotivnoj vezi sa nekim poznatim sa estrade, Milan je šokirao odgovorom.

"S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade. U snovima su mi bili od najvećih zvijezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva iskustva koja možda nikad nisam doživio u realnom životu. Ne daj bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvijest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo".

Radio kao konobar

Milan je jednom prilikom otkrio da je konobarisao na Santoriniju, gdje je služio holivudske zvijezde, ali i živio turbulentno. Kako je svojevremeno ispričao, jednom prilikom je uslužio i svjetsku pjevačicu Ledi Gagu.

"Konobar sam bio od 1994. do 2011. godine. Nema gdje nisam radio, u inostranstvu... Na Santoriniju sam živio i uživao. Služio sam cio svjetski džet-set, Anđelinu Džoli, Bred Pita... Lejdi Gagu. Svi su mi davali ozbiljne pare. Ozbiljne pare sam zarađivao. Menadžer od Lejdi Gage koji je rezervisao sto je dao 200 evra šankeru koji je primio rezervaciju u trenutku kada ja nisam bio tu", ispričao je Milan za Toxic Tv.

