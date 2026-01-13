"Tačno, krivi su naši prijatelji": Aca Lukas i Mirković pobijesnili usred konferencije zbog ovog pitanja

Aca je odgovorio na naše pitanje da li smatra da veću krivicu snose njihovi prijatelji sa te proslave koji ih nisu obavijestili ko je pored njih, a ne javnost u Srbiji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevač Aca Lukas i producent Saša Mirković održali su konferenciju za medije povodom incidenta koji se dogodio 11. januara na Jahorini, kada je automobil folkera više puta udaren nakon nastupa.

Oni su tom prilikom iznijeli svoju verziju događaja, otkrili da su podnijeli tužbe i u BiH, ali i u Srbiji budući da je osoba za koju tvrde da stoji iza svega, je osoba državljanin Srbije takođe.

Nakon održane konferencije Lukasu i Mirkoviću postavili smo pitanje da li smatraju da su više krivi njihovi prijatelji sa pomenute proslave koji ih nisu obavijestili na vrijeme ko je u njihovom društvu, ili javnost u Srbiji koja ih je dočekala na "nož".

"Jesu, krivi su, u pravu si. Krivi su jer su uopšte pomiješali babe i žabe. Zato što nam nisu rekli da će biti takav čovjek tu, a sa druge strane, ko smo mi da sudimo sve i da dođe", rekao je Saša između ostalog za Mondo, a kompletnu izjavu pogledajte u nastavku:

"Nisu očekivali moj odgovor"

Lukasu su nakon spornog događaja otkazani pojedini nastupi, a pevač se sada za MONDO dotakao sporne situacije:

"Napali su me zbog slike jer su to htjeli da stave u prvi plan i počeli su da otkazuju nastupe koje su oni organizovali, ali nisu očekivali da ću ja da odgovorim i da se pobunim, jer sam ja u pravu i onda je krenuo sukob u kom su oni debelo izgubili", započeo je pjevač koji povezuje skandal sa Orićem sa nedavnim incidentom na Jahorini.

Cijelu konferenciju pogledajte u video snimku ispod:

