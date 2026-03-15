Izraelski ministar spoljnih poslova demantovao navode da Izrael nema dovoljno raketa-presretača za odbranu od raketnih napada Irana.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar demantovao je navode da Izrael nema dovoljno raketa-presretača za odbranu od iranskih raketnih napada, piše "Rojters". Američki portal "Semafor" je u subotu 14. marta objavio tekst u kojem je navedeno da Izrael nema dovoljno ovakvih projektila, što je odmah demantovao visoki anonimni američki zvaničnik, a sada se oglasio i izraelski ministar spoljnih poslova.

Do sada je Iran lansirao oko 300 balističkih raketa na Izrael uz više stotina dronova. Izraelska vojska je navela da je više od polovine imalo u sebi kasetnu municiju i da su ti projektili oboreni.