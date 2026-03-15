Uhapšene dvije osobe u Subotici zbog velike količine droge u dvije laboratorije marihuane.

Izvor: MUP

Policija u Subotici uhapsila je P.I. (1982) i P.D. (1980) zbog otkrića dvije laboratorije marihuane. Policija je otkrila 180 biljaka, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv droga, UKP, u saradnji sa Specijalnom antiterorističkom jedinicom i Policijskom upravom u Subotici, u složenoj akciji otkrivanja i deaktiviranja ilegalne laboratorije za proizvodnju opojne droge marihuane, uhapsili su dvije osobe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Uhapšeni su P. I. (1982) i P. D. (1980), kod kojih je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, policija pronašla dvije ilegalne sofisticirane laboratorije marihuane, sa ukupno 180 biljaka, kao i oko 12 kilograma osušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Subotici", navodi se u saopštenju.