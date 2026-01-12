Oglasila se policija Istočnog Sarajeva nakon navodnog pokušaja ubistva Ace Lukasa: Poznati detalji incidenta na Palama

Incident se dogodio nakon nastupa Ace Lukasa na Jahorini.

Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je N.M. iz Pala zbog sumnje da je 11. januara na dionici magistralnog puta Ljubogošta- Podromanija, opština Pale, automobilom pasat više puta udario u prednji dio vozila rendž rover (range rover), u kojem su se nalazili pjevač Aca Lukas i njegov vozač.

Kako nezvanično saznaju "Nezavisne novine", riječ je o N.M.koji je službenim autom privatne firme iz Pala više puta udario u vozilo u kojem se nalazio poznati pjevač Aleksandar Vuksanović.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Istočno Sarajevo, N.M. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela izazivanje opšte opasnosti i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Obavještenje za javnost

"Lice N.M. se sumnjiči da je upotrebom motornog vozila, tj. upravljajući vozilom pasat, u vlasništvu pravnog lica iz Pala, 11. januara na dionici magistralnog puta Ljubogošta - Podromanija, opština Pale, ostvario više puta kontakt prednjim dijelom vozila sa zadnjim dijelom vozila range rover, vlasništvo pravnog lica iz Podgorice, u kojem su se nalazili vozač J.J. i lice A.V. državljani Republike Srbije, te na taj način kod istih izazvao osjećaj ugroženosti, kao i oštećenja na vozilu", navode iz PU Istočno Sarajevo.

Poznati detalji

Dodaju da je o svemu obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, kojem će N.M. biti predat danas uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

"Rad na predmetu se nastavlja", dodali su iz policije.

Aca Lukas oglasio se na društvenoj mreži Instagram gdje je tvrdio da su pokušali da ga ubiju nakon nastupa na Jahorini.