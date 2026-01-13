"Gađao nas je da idemo u provaliju": Lukas tvrdi da zna ko je naručio njegovo ubistvo, pomenuo i Nasera Orića

Aca Lukas ispričao šta se dešavalo 11. januara na Jahorini.

Pjevač Aca Lukas i producent Saša Mirković održali su konferenciju za medije povodom incidenta koji se dogodio 11. januara na Jahorini, kada je automobil folkera više puta udaren nakon nastupa. Tom prilikom odgovarali su na pitanja novinara i detaljno objasnili šta se desilo te noći, iznoseći svoju verziju događaja.

Podsjetimo, Aca Lukas je tvrdio da je na putu ka Srbiji bio meta ozbiljnog napada, koji je tada okarakterisao kao pokušaj ubistva.

Pjevač je u Sokolcu pozvao policiju, i tvrdio je da u automobilu nije bio čovjek koji je organizovao napad, već da je vozilo vlasništvo lica koje navodno ima kriminalni dosije, a da je ovo njegov vozač.

Sada je Aca Lukas iznio svoju verziju dešavanja te noći:

"Te noći je sve bilo zaleđeno, tačno nas je gađao da idemo u provaliju. Nisam siguran da mu je cilj bio samo da nas zaplaši. Znao je da, kad dođe do Sokoca, sve bude pod kamerama, i zato se okrenuo. U svakom slučaju, spasili smo se. Jasno je ko stoji iza svega. N. E. je u pitanju. Stavili su skrivene tablice, ali zna se čiji je auto. Svi znaju sa kim imam sukob i imam indicije i dokaze da on stoji iza toga. Podnio sam krivične prijave. Navodno je uhapšen taj vozač. Vidjećemo šta će biti. I u našoj zemlji sam podnio krivičnu prijavu. Da li je on naručio ubistvo, ne mogu to da kažem, ali da sve ukazuje na to – mogu. Svi znate zašto se sve ovo dešava. Ja sam trebalo da imam koncert u decembru na Jahorini, a prije toga sam imao rođendan na kome je bio Naser Orić. Ne znam kako čovjek izgleda", rekao je Aca.

Mirković je iznio još detalja.

"Na tom rođendanu nije bio samo Aca, nego sam bio i ja. Osim par ljudi, nismo znali nikoga. Taj gospodin je prvo došao da se pozdravi sa nama i ja sam odbio to slikanje. Posle dvadesetak minuta sam otišao iz restorana, a ostao je Aca sa našim prijateljem. A Acin prijatelj iz Sjenice je pjevao na rođendanu i sunetu sinu. Nakon toga je opet čovjek prišao, Aca je bio sam i naravno da je neprijatnije kada ste sami. Ja znam sliku Nasera Orića i on uživo izgleda drugačije. Oni se svi međusobno druže na Jahorini i oko Jahorine. Zahvaljujem na iskrenosti, bar Oriću, jer je iskreno rekao šta je bilo i ko mu je sliku naručio. Naši mediji to nisu prenijeli", rekao je Mirković.

Aca Lukas je potom pročitao izjavu Nasera Orića u kojoj je otkrio ko mu je naručio da se slika sa pjevačem.

"Ja sam satanizovan tri mjeseca. Ovo nisam ja izjavio. To je sve rekao Naser, niko mu nije tražio", poručio je Aca.