Porodila se supruga Skaja Viklera: Nastasija podijelila fotografiju bebe i razniježila sve

Nastasija Bodiroga i Skaj Vikler u braku su od maja 2025. godine.

Supruga autora pjesama i pjevača Đorđa Miljenovića, poznatijeg kao Skaj Vikler, Nastasija Bodiroga, porodila se prvog januara i na svijet donijela zdravu bebicu.

15 godina mlađa izabranica popularnog Skaja je na svom Instagramu podijelila fotografiju iz porodilišta i saopštila lijepe vijesti, a čestitke su počele da se nižu sa svih strana.

Nastasija je na svom profilu podijelila fotografiju bebe i kratko poručila:

"Naš prvi januar".

Vikleru je ovo treći brak

Đorđe Miljenović oženio se u maju prošle godine. On je Nastasiju verio još 2023. godine, nakon duže veze.

Na društvenim mrežama je osvanula prva fotografija sa vjenčanja, na kojoj vidimo momenat u kom su izgovorili sudbonosno "da".

Mladoženja je bio u tamnom odijelu, dok je mlada imala bijelu vjenčanicu sa izrezom kod noge.

