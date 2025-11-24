Skaj Vikler progovorio o mnogo mlađoj supruzi sa kojom čeka dete: "10 godina nisam imao sreće što se žena tiče"

Skaj Vikler ne voli da priča o svom privatnom životu, ali je ovog puta istakao koliko mu znači njegova supruga.

Izvor: YouTube/ Ivan Stary Starčević /printscreen

Reper Đorđe Miljenović, domaćoj javnosti poznatiji kao Skaj Vikler nedavno se treći put oženio, a njegova nova izabranica Nastasija Bodiroga je trudna. Skaj Vikler se oprobao i u glumačkim vodama, a sa nama je podelio utiske, ali i govorio o porodici.

Hip hop muzičar nam je otvoreno priznao da mu je podrška i razumevanje 15 godina mlađe supruge, koja je trudna, i te kako bitna, te da je u prethodnim brakovima nije imao.

"Nisam strog tata, ali razgovaram i slušam"

"Podrška supruge u ovom poslu je apsolutno sve. Ranije nisam imao sreće što se toga tiče, ovaj put je to, evo skoro poslednjih 10 godina i to je apsolutno sve u životu, kad postoji to razumevanje i podrška, vera u to, bez toga ništa", rekao je on i otkrio da li zbog posla kojim se bavi porodica ispašta.

"Zbog posla porodica nikako ne ispašta. Zahvalnost tome čime se ja bavim je što sam ja uglavnom vikendima zauzet, tako da sve ostalo vreme provodim sa porodicom i to je nešto najbolje na svetu. Nisam strog tata, ali razgovaram i slušam, to je jedino bitno".

Skaj Vikler je prošetao crvenim tepihom povodom premijere animiranog sinhronizovanog filma “Zootropolis” 2 gde je jednom od junaka pozajmio svoj glas, te nam je ispričao svoje impresije.

"Mnogo su brzi, nisam uspeo sve da ukačim iz prve, ali bilo je super, nadam se da će me zvati ponovo, čini mi se da mi je dobro išlo. Voleo bih da radim više ove stvari nego one koje sam već radio do sada. Ma gde monotono, oni su mene strpali u onu gluvu sobu i pustili su mi delove i kao 'ajde, ajde, kao da se podrazumeva' Bio sam gotov za pet minuta. Ne znam ni šta sam uradio, ne znam ni šta se desilo, da li su snimili, verovatno su stavili AI", rekao je Skaj u svom maniru, a na pitanje koliko nam veštačka inteligencija pomaže, ili pak odmaže kaže:

"Veštačka inteligencija će nas sve uništiti, neće, šalim se (smeh). Koliko nam pomaže, ne znam, ostaje da vidimo."

Želeo da odustane od muzike

Skaj Vikler je priznao i da je bilo momenata kada je poželeo da prestane da se bavi muzikom.

"Mnogo puta sam pomišljao da odustanem od muzike, ali nije prilika da sada pričam o tome. Mnogo je razloga, ali nekako joj se uvek vratim."

Miljenović priznaje da priželjkuje još neko glumačko iskustvo.

"Samokritičan sam, ali ove godine sam već imao dva glumačka poduhvataa i da sam oba puta mislio pre nego što sam video materijal da sam bio čemer, ali oba puta kada sam pogledao na kraju, zapravo ispostavilo se da je okej, možda i ovaj put bude tako, nisam siguran", rekao je on, pa otkrio kakvu ulogu bi želeo:

"Za početak bilo šta, mogu i da kuvam kafe, nemam pojma da kuvam kafu, ali mogu. Negativca bih pre igrao, lakše mi ide i kažu glumci generalno da je to lakše i da je teže glumiti “dobrog momka”. A i ne znam meni nije blisko, tako da možda negativac."

Na pitanje da li ga ljudi češće zovu Skaj Vikler ili Đorđe, muzičar kaže:

"Sve u zavisnosti od toga gde se nalazim, kod kuće me niko ne zove Skaj Vikler i mislim da bi to bilo baš kretenski, ali kad imam nastupe ili na ulici onda sam Skaj."