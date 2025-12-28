logo
Autor Ana Živančević
Bridžit Bardo umrla je danas nakon duge bolesti.

Preminula Bridžit Bardo Izvor: Profimedia

Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopštila je danas Fondacija Brižit Bardo.

