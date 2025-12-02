"Ne znam koji idiot je ovo napisao": Objavili da je preminula Brižit Bardo, ona odgovorila u svom stilu

Francuska glumica poručila da se ne povlači uprkos zdravstvenim izazovima
Otkako je otkriveno da je francuska filmska glumica operisana u oktobru, svako malo se pojave spekulacije o njenom stanju, za koje njeni predstavnici poručuju da nemaju veze sa istinom.
Devedesetjednogodišnja glumica Brižit Bardo nedavno je operisana, a kako je poznata po tome što preferira povučen život, odavno nije viđena u javnosti.
To je podstaklo spekulacije da je u vrlo lošem stanju, a na društvenim mrežama se prije mjesec dana pojavila i tvrdnja da je filmska zvijezda preminula.
Samo nekoliko sati kasnije, Brižit Bardo se oglasila i putem društvene mreže Iks poručila:
"Ne znam koji idiot je pokrenuo lažnu vijest o mom odlasku večeras, ali znajte da sam dobro i da nemam namjeru da se povučem. Pametnom dosta!", napisala je glumica.
Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur— Brigitte Bardot (@brigitte_bardot)October 22, 2025
Ovih dana se pojavila i glasina da je glumica ponovo hospitalizivana, pa se oglasila i Fondacija Brižit Bardo, koja je za Figaro izdala saopštenje o njenom trenutnom stanju.
"Brižit Bardo podsjeća sve da se trenutno oporavlja, da bi željela da ljudi imaju takta i poštuju njenu privatnost, i poziva sve da se smire", navodi se u izjavi za medije i dodaje: "Bardo želi da uvjeri one koji su iskreno zabrinuti za nju. Ona im upućuje ovu poruku: "Šaljem vam svu svoju ljubav!'".
(Stil, MONDO)