Francuska glumica poručila da se ne povlači uprkos zdravstvenim izazovima

Izvor: YouTube/Screenshot/Bruno Richard

Otkako je otkriveno da je francuska filmska glumica operisana u oktobru, svako malo se pojave spekulacije o njenom stanju, za koje njeni predstavnici poručuju da nemaju veze sa istinom.

Devedesetjednogodišnja glumica Brižit Bardo nedavno je operisana, a kako je poznata po tome što preferira povučen život, odavno nije viđena u javnosti.

To je podstaklo spekulacije da je u vrlo lošem stanju, a na društvenim mrežama se prije mjesec dana pojavila i tvrdnja da je filmska zvijezda preminula.

Vidi opis "Ne znam koji idiot je ovo napisao": Objavili da je preminula Brižit Bardo, ona odgovorila u svom stilu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/ Charles Perisi Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Bruno Richard Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Bruno Richard Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Les Terrines Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Les Terrines Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Bruno Richard Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Rolf Kremming/Shutterstock Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ Charles Perisi Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: YouTube/Screenshot/Curtis Hayden Br. slika: 14 14 / 14

Samo nekoliko sati kasnije, Brižit Bardo se oglasila i putem društvene mreže Iks poručila:

"Ne znam koji idiot je pokrenuo lažnu vijest o mom odlasku večeras, ali znajte da sam dobro i da nemam namjeru da se povučem. Pametnom dosta!", napisala je glumica.

Je ne sais pas quel est l’imbécile qui a lancé ce soir cette fake news sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n’ai pas l’intention de tirer ma révérence. À bon entendeur — Brigitte Bardot (@brigitte_bardot)October 22, 2025



Ovih dana se pojavila i glasina da je glumica ponovo hospitalizivana, pa se oglasila i Fondacija Brižit Bardo, koja je za Figaro izdala saopštenje o njenom trenutnom stanju.

"Brižit Bardo podsjeća sve da se trenutno oporavlja, da bi željela da ljudi imaju takta i poštuju njenu privatnost, i poziva sve da se smire", navodi se u izjavi za medije i dodaje: "Bardo želi da uvjeri one koji su iskreno zabrinuti za nju. Ona im upućuje ovu poruku: "Šaljem vam svu svoju ljubav!'".

(Stil, MONDO)





